Március 16-án hatályba lépett a magyarországi illetékeket módosító törvény, amely érinti az állandó magánútlevél kiállításának díját is.

Magyarország csíkszerdai főkonzulátusának közlése szerint a 65. életévüket betöltött igénylők számára ezentúl ingyenes az útlevél kiállítása, ám a konzuli illetéket továbbra is meg kell fizetni. Tehát a Magyarországon beadott kérelmek esetében az útleveleket díjmentesen állítják ki, a határon túl, így a csíkszerdai főkonzulátuson igényelt útlevelekért 20 euró konzuli illetéket kell fizetni. Az útlevelek érvényességi ideje továbbra is tíz év. A 18–65 éves ügyfelek által igényelt útlevelek tekintetében nincs változás: a 10 éves érvényességi idejű útlevél ára 65 euró, az ötévesé 44 euró, 18 év alatti magyar állampolgárok esetében 28 euró. Útlevéligényléskor a 12 év alatti gyermekek megjelenése nem kötelező, de egy, a gyermeket ábrázoló, három hónapnál nem régebbi igazolványképre ez esetben is szükség van. 6 év alatti gyermekekről minden esetben friss igazolványképet kérnek.