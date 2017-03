A gyümölcsfa-telepítést a Feldobolyi Kulturális és Közösségi Egyesület kezdeményezte, a szilvafák a szentkirályi Pinus Siculus csemetekertből származnak – tudtuk meg György Alpár János egyesületi elnöktől. A csemetevásárlásra a kétszázalékos adófelajánlásokból, valamint a Feldobolyt képekben bemutató fotóalbum eladásából jutott pénz. Cél, hogy pár év múlva, amikor termőre fordulnak a csemeték, szilvafasétányon keresztül juthassanak Feldobolyba az ide látogatók, és azt is jelzik majd: szilvatermő vidékre érkezett a vendég.

Feldobolyban nagy hagyománya van a szilvatermelésnek és -feldolgozásnak (talán épp ezért telepítették a szilvafákat a nagy hírű feldobolyi pálinkafőzdétől a székely kapuig terjedő szakaszon – szerk. megj.), ezért fontos az egyesület kezdeményezése, a szilvafaállomány megújításának elkezdése – mondta el érdeklődésünkre Kanyó Antal nagyborosnyói alpolgármester, aki meghívottként vett rész az ültetésen. Az elöljáró azt is hozzátette: reméli, a polgárok is méltányolják a kezdeményezést, a csemetéket nem törik ki, nem kaszálják le.

A szilvához kötődő feldobolyi hagyományokat elevenítette fel az egyesület az immár két alkalommal megszervezett A szilva napja Feldobolyban nevű rendezvénysorozattal. Ennek részeként többek között a szilvaíz főzésének régi tudományát kívánják feleleveníteni, megerősíteni.