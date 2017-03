Röviden

ÁRAMSZÜNET. Lemhényben, Bereckben, Ojtozban és Martonosban ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

VÁSÁR. Ma hagyományos József-napi vásárt tartanak Uzonban.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától a Parittya Egyesület tagjai várnak minden humorkedvelő személyt, aki be is mutathatja, fel is olvashatja humoros írásait. Közben megtekinthetőek Lukács Sándor Luky karikatúrái is.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobby Cserebere klubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

GOMBÁSZAT. A László Kálmán Gombászegyesület következő rendezvényét Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla Termében tartja ma 18 órától, ahol képes bemutató lesz az LKG évbúcsúztatóiról, a gomba és a konyha kapcsolatáról (Botos Erika, Simon József, Zsigmond Győző).

BÚVÁRTANFOLYAM. Csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi vállalkozói inkubátorházban toborzó előadás lesz az induló búvártanfolyamról. Az elméleti képzésre Sepsiszentgyörgyön kerül sor, a gyakorlati képzésre a dálnoki My Lake búvártóban. A tanfolyamot sikeresen elvégzők nemzetközi búvárengedélyt kapnak. További információk a 0755 011 500-as telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket Málnásfürdőn ma, Bodokon csütörtökön és pénteken 12–20 óráig gyűjti.

NYUGDÍJASOK KÖZGYŰLÉSE. A nyugdíjasok Sugás szervezete értesíti tagjait, hogy a Kónya Ádám Művelődési Házban március 29-én 11 órától tartja közgyűlését. Ha a gyűlés határozatképtelen, a következőt március 30-án 11 órától tartják.

A kézdivásárhelyi könyvtár rendezvényei

KÖNYVKIÁLLÍTÁS. A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban március 31-ig könyvkiállítás tekinthető meg Arany János (1817–1882) születésének 200. évfordulója tiszteletére.

MESEKLUB. Csütörtökön 16–17 óráig I–IV. osztályosoknak tartanak Meseklubot, amelynek témája: tavaszköszöntő és vers­hallgatás a költészet világnapja (március 21.) tiszteletére.

E MESE VÁR. Csütörtökön 14–15 óráig zajlik az E mese vár háromfordulós játékprogram második szakasza, amelyet az egri Bródy Sándor Könyvtártól vettek át. A program nagyon sok meglepetést tartogat a gyerekek számára.

Színház

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától a Cezar Ghioca és Marius Popa által írt Leul Ra (rendező: Cezar Ghioca) musicalt játssza a Művész Teremben.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház csütörtökön és pénteken 18 órától a kamarateremben Igor Bauersima: norway.today (rendező: Kövesdy István) című előadását játssza.

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban A Jó, a Rossz és a K** Anyád (rendező: Fehér Ferenc) produkciót adja elő.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban előadja Ray Cooney: Ketten a neten című vígjátékát. A szilveszteri kabaréként bemutatott előadás rendezője Kolcsár József, fordította Nagy István.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA: 17.30-tól A Szépség és a Szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc, 3D) – román felirattal; 18-tól Némaság (amerikai történelmi dráma, 95 perc) – román felirattal; 21-től Kong: Koponya-sziget (amerikai akciófilm, 118 perc, 3D) – román felirattal, 21.15-től Érettségi (román dráma, 128 perc). CSÜTÖRTÖKÖN: 17-től A Szépség és a szörnyeteg; 18-tól Érettségi; 19.30-tól Sleepless (amerikai akciófilm, 95 perc) – román felirattal; 20.30-tól Arany (amerikai kalandfilm, 121 perc) – román felirattal; 21.30-tól Kong: Koponya-sziget. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes ma 19 órától A banda című előadást játssza a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Könczei Árpád. Az előadásra jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók.

Kiállítás

A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban a földszinti és III. emeleti kiállítótérben pénteken 18 órától megnyitják Deák Barna és Deák M. Ria képzőművész kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, a központ vezetője köszönti, a tárlatot megnyitja dr. Kányádi Iréne művészettörténész, a Partium Keresztény Egyetem előadótanára. Közreműködik Debreczi Kálmán, a Tamási Áron Színház színésze. A kiállítás megtekinthető: április 16-ig, keddtől péntekig 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A mai élő adás Sepsiszentgyörgyről: 6.30-tól Ébredjen a Mária Rádióval, 9-től imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 11-től kapcsoljuk Rómát – általános pápai audiencia, 12.15-től déli magazin.

Hitvilág

Ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik! címmel március 22.–május 24. között szerdánként 10.30 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián lelkigyakorlatot tart T. Hajlák Attila István, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia segédlelkésze. Célja: megismerni a Szűzanya lelkületét, közösségben elmélyülni a Szűzanya útján, a Szűzanya lelkiségében.

Ingyenes ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Alsólemhényben a polgármesteri hivatalban, illetve 18–20 óráig Felsőlemhényben a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Nyílt nap a rendőrségen

A Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség csütörtöki, román rendőrség napi rendezvényén 10 órától a székhelyen rendőrségi nyílt nap: rendőrkutyás és taktikás stratégiai bemutatókat tartanak 12 óráig.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

A megyében ma 2D országúton Kézdisárfalva és Ozsdola; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Szotyor, Oltszem, Mikóújfalu, Sepsibükszád; Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.