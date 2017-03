Négy alapjátékosa – Toma, Green, Coker és Poole – nélkül érkezett Háromszékre a Târgovişte, így óriási zakóba szalad bele a Sepsi-SIC vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 28. fordulójában, miután 47 pont különbséggel veszítette el a keddi mérkőzést. Az aktuális szezonban ez volt az ötödik összecsapás az együttesek között, ebből három szentgyörgyi és kettő a Dâmboviţa megyeiek sikerével zárult.

Tíznullás rohammal indított a szentgyörgyi csapat, amire a 3. percben a vendégek edzője időkéréssel válaszolt. A gyors „fejmosás” után összeszedte magát a târgoviştéi csapat, és kevéssel később Dincă révén meg is szerezte az első pontját. A folytatásban kiegyensúlyozódott a küzdelem, igaz, ehhez kellett az is, hogy a zöld-fehérek egy picit visszavegyenek lendületükből. Zoran Mikes tanítványai tíz ponttal nyerték meg az első negyedet, s ezzel már eldőlni látszott a két örök rivális párharca, ami most csak a nevében volt rangadó (22–12). A második játékrészt Fodor duplája nyitotta meg, amire Harris válaszolt gyorsan. A 2. perc végén jegyezhettük fel a találkozó első hárompontosát, amit a Târgovişte játékosa, Alecu szerzett. A következő percekben leült a játék, amit Huțanu szólója, illetve Kilin triplája indított be, s Gördi–Părăuék 14 pontos előnnyel vonultak szünetre (35–21). A harmadik negyedet 8–0-s részsikerrel kezdte a SIC, amely a 23. percben már 20 ponttal vezetett (41–21). A folytatásban sem lazítottak lányaink, akik harmincpercnyi játék után 32 ponttal vezettek (62–30). Az utolsó szakaszban is parádéztak Zoran Mikes tanítványai, s a 34. percben már plusz 42 pont volt csapatunk tarsolyában. A hajrában játéklehetőséget kapott Lazăr (Pop), Kokovay és Taranek is, a találkozó pedig a mieink magabiztos és fölényes győzelmével ért véget (90–43). A mérkőzés legjobbja Marshall volt a maga 20 pontjával, a túloldalon Dincă dobálta össze a legtöbbet, azaz 11 pontot.

A 28. forduló további eredményei: Kolozsvári U–Szatmárnémeti VSK 64–62, Galaci Phoenix–Brassói Olimpia 92–73. A felsőház (1–6. hely) végeredménye: 1. Sepsi-SIC 54 pont, 2. Kolozsvári U 48 pont, 3. Târgoviște 46 pont, 4. Brassói Olimpia 43 pont, 5. Galaci Phoenix 41 pont, 6. Szatmárnémeti VSK 38. A mai mérkőzések (7–10. hely): Aradi ICIM–Alexandria, Jászvásár–Marosvásárhelyi Sirius.