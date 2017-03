Az első alkalommal megszervezett Székelyföldi Jégkorong Akadémia Kupa nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a tíz év alattiaknál 16 csapat, míg a nyolc év alattiaknál 17 alakulat lépett jégre. Tizenkét településről – Felcsík, Brassó, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Szentimre, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Bukarest, Ploiești, Galac, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely – összesen 350 – 173 tíz év alatti és 177 nyolc év alatti – gyerek kergette a korongot, minden csapat négy mérkőzést játszott.

„Az országos bajnokságoknak már vége, viszont a folytatásban több barátságos tornát szerveznek az ország különböző részein, hiszen a gyerekeknek a fejlődés érdekében szükségük van a játékra. Az első Székelyföldi Jégkorong Akadémia Kupát nagyon jól megszervezték, rengeteg kis jégkorongozót megmozgatott. Ezek a tornák azért is jók, mert sok szülő elkíséri gyerekét, és legalább látják, hogy miről szól ez a sportág” – mondta Kernászt Huba Attila, a Királypingvinek edzője, aki azt is hozzátette, hogy bizony Sepsiszentgyörgyön is vannak igen tehetséges gyerekek, akiknek jó lehetőség az ilyen tornákon való részvétel, illetve azoknak is jó, akik nemrég kezdtek el jégkorongozni.

A háromszéki gyerekek már egy hónapja nem edzenek folyamatosan jégen, de Kernászt Huba elmondása szerint így is felvették a versenyt azok­kal a csapatokkal, akik állandóan jégen gyakorolnak, sőt, le is győzték azokat. A háromszéki edző bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a Székelyföldi Jég­korong Akadémia a tizenkét és tizennégy év alatti válogatottjába majd szentgyörgyi gyerekekkel is erősíti keretét. A Királypingvinek a következő hetekben is több nemzeti és nemzetközi tornán vesznek részt Brassóban és Csíkszeredában. (miska)