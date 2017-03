A Honda gyári pilótájának persze a túraautó-világbajnokságon is van feladata bőven – főleg, hogy csapata idén a világbajnoki cím megszerzését tűzte ki célul –, így a csapatvezetői teendőket nem ő, hanem Bári Dávid látja majd el. A névegyezés nem véletlen, Dávid a magyar WTCC-pilóta versenymérnökének, Bári Gergelynek a testvére, s maga is versenymérnök. A M1RA névre keresztelt csapat a mindössze 17 éves magyar Tassi Attilát és a tapasztalt és rendkívül eredményes olasz Roberto Colciagót veti be az április első hétvégéjén rajtoló TCR-sorozat futamain – mindketten Honda Civic Type R-t irányítanak.

– A saját csapat alakításának gondolata decemberben kristályosodott ki, mert hirtelen több körülmény is kedvezett a megvalósításhoz – fejtette ki az index.hu-n vezetett blogbejegyzésében Michelisz.

Michelisz azért döntött a TCR mellett, mert van saját tapasztalata a sorozatról és a technikáról, és mert tudja, hogy jó autóról és színvonalas sorozatról van szó.

– A bajnoki címért szállnánk harcba – írta blogjában a célokról Michelisz. – Tudom, hogy újoncként ez merész célkitűzés, de hiszek a nagy kihívásokban. Az eredményt egyelőre tapasztaltabb versenyzőnktől, Roberto Colciagótól várjuk, de a hosszabb távú cél egyértelműen az, hogy magyar bajnokot neveljünk a TCR-ben. Tassi Attilában abszolút látom az ehhez szükséges képességeket.