A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára megnyitójában kiemelte: a rendszerváltás óta sokan sokat tettek annak érdekében, hogy a Kárpát-medencei magyarság gazdasági értelemben is erősödjön, de senki nem tett annyit, mint az utóbbi egy évben a magyar kormány. A kormány által biztosított mintegy 150 milliárd forintból soha nem látott léptékű fejlesztések valósulnak meg Délvidék legdélebbi pontjától a kárpátaljai hágókig, Kézdivásárhelytől Pozsonyig – tette hozzá Magyar Levente. Az államtitkár a magyarként való megmaradás egyik legfontosabb feltételének nevezte, hogy legyen egzisztenciális, anyagi értelemben is megalapozott a kisebbségi lét, így meg lehet előzni az elvándorlás súlyos kihívását. Magyar Levente nemzetpolitikai értelemben az áttörés évének nevezte 2017-et, amikor is a Magyar Nemzeti Kereskedőház és különféle helyi alapítványok hálózatán keresztül komoly forrásokat juttatnak a magyar vállalkozók megerősítésére. Ezáltal végre előre tudnak lépni azok a gazdák, családok, vállalkozók, akik évtizedeken keresztül háttérbe szorultak, kevesebb lehetőségük volt az érvényesülésre, mint a többségi nemzet tagjainak. Most a kisebbség kerül kedvezőbb helyzetbe, amire száz éve nem volt példa – fogalmazott az államtitkár. Magyar Levente példaként említette, hogy néhány nap múlva a vajdasági Szabadkán egyszerre négyezer magyar vállalkozóval írnak alá vállalkozói szerződést, aminek eredményeként négyezer helyi magyar család jut jobb megélhetési lehetőséghez, modernizálhatja gazdaságát, vásárolhat földet, gépet, eszközöket.

Még idén további két tucat nagyberuházás kezdődik Vajdaságban: 30 milliárd forint támogatásból új üzemek, gyárak épülnek, ami által „olyan mértékben fog megmozdulni a vajdasági magyar gazdaság, mint még soha korábban”, s amely érzékelhető életszínvonal-emelkedést biztosít a közeljövőben – ecsetelte Magyar Levente, hozzátéve, hogy Kárpátalján is már érdemben zajlik a program, Felvidéken és Erdélyben pedig ősszel indul.

Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója elmondta: 22 határon túli irodájukban mint kihelyezett hídfőállásokon igyekeznek elérni és segíteni a magyar vállalkozókat. (MTI–fer)