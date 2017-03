Csíky Csengele szerint Maros megye prefektusa is megígérte, hogy szükség esetén megtámadja a bíróságon a tanfelügyelőségnek azt a határozatát, amely felfüggesztette a beiratkozásokat a katolikus gimnázium cikluskezdő osztályaiba. E bírósági eljárás lehetővé tenné a beiratkozások elindítását. Csíky Csengele elmondta, a tárgyaláson részt vevő felek egyetértettek abban, hogy a körvonalazódott megoldás csak rövid távon kezeli az iskola helyzetét. Hosszú távon újra el kell indítani az iskola létrehozásának procedúráját.

„Megszületett egy gyermek, de nincs keresztlevele” – állapította meg a szülők képviselője arra utalva, hogy a bíróság érvénytelenítette az iskola létrehozására vonatkozó egyik önkormányzati határozatot. Hozzátette: az iskola újraalapításának folyamatát akkor lehet elindítani, ha a bíróság jogerősen kimondja: „nincs érvényes keresztlevél”. „Addig is a gyermeknek enni kell, és nőni kell tovább” – fogalmazott Csíky Csengele, aki szerint a kedden megígért átirat az átmeneti időszakra nyújt megoldást. Hozzátette, ma is és holnap is ott lesznek a polgármesteri hivatalban, hogy személyes jelenlétükkel biztosítsák az ígéret betartatását. Ezt azért tartotta fontosnak, mert – mint megjegyezte – az ígéretet Horaţiu Lobonţ, a polgármesteri hivatal oktatásért felelős osztályvezetője tette, az átiratot azonban Dorin Florea polgármesternek és a város jegyzőjének is alá kell írnia. A szülők képviselője fájdalmasnak találta, hogy az iskolaügyben érintett intézmények mindegyike csak a maga szempontjait hajtogatja, az intézményvezetők félnek döntéseket hozni, mert attól tartanak, hogy ellenük is ügyészségi eljárás indul.

Az RMDSZ tegnapi állásfoglalásában rögzítette: sem a tanfelügyelőségnek, sem a polgármesteri hivatalnak, sem a korrupcióellenes ügyészségnek nem hatásköre megállapítani, hogy az iskola jogszerűen működik-e vagy sem – ebben a kérdésben csakis az igazságszolgáltatás dönthet. Mindaddig, amíg a bíróság nem érvényteleníti azokat a dokumentumokat, amelyek alapján ma is működik az iskola, addig az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell az iskola működésének folytonosságát – rögzíti a szövetség hírlevele.