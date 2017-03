MAGYAR BIOLÓGUS FELFEDEZÉSE. Új növényfajt fedezett fel egy erdélyi magyar biológus Dobrudzsában még 2014 májusában. Azóta a növényt genetikai vizsgálatoknak vetették alá, hogy igazolják, valóban ez az első megtalált példánya a bolygón. Az eredmény Mátis Attilához köthető, akinek nem ez az első jelentős felfedezése, ugyanis talált már Romániában eddig ismeretlen fajt, és olyan növényt is, amelyet 100 éve kihaltnak hittek az országban. Mátis egy kollégájával, Havadtői Krisztinával dolgozott a Román Madártani Társaság egy projektjében (a Pădurea Dumbrăveni természetvédelmi terület élőhelyeit és védett növényeit mérték fel). Az új faj a dobrudzsai husáng (Ferula mikraskythiana, románul aerel dobrogean) nevet kapta, mivel, amennyire jelenleg tudni lehet, egy Dobrudzsában őshonos fajról van szó. Eddig 172 egyedet találtak belőle, úgy tűnik, élettere erre a kis területre korlátozódik, ezért az IUCN szabályzata szerint veszélyeztetett besorolást kapott. Európában nagyon ritkán fedeznek fel új növényeket. (Transindex)

CIOABĂ TRUMPHOZ KÉSZÜL. Angolnyelvleckéket vesz hetente kétszer az önmagát a romák nemzetközi királyává kikiáltott Dorin Cioabă abban a reményben, hogy eljut a Fehér Házba, és személyesen beszélgethet majd az Amerikai Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal. Egy év angol nyelvű korrepetálás után Cioabă azt állítja, hogy kezdő szinten beszél angolul, és egy társalgási kézikönyv minden szavát ismeri. Dorin Cioabă választ vár a Fehér Háztól, ugyanis január végén levelet intézett az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez, felajánlva Donald Trumpnak, hogy a romák megépítik a Mexikó és az USA közötti falat. „Olcsón dolgozunk, mert a romáknak nincs munkahelyük, és igen gyenge anyagi helyzetben vannak. Nem utolsósorban tájékoztatom, hogy a romák jó fémmegmunkáló szakemberek, képesek tehát megvalósítani az ön elképzelését’ – írta akkori levelében Cioabă. (Agerpres)

TÚL DRÁGA A HEGYIMENTÉS. Április elsejétől megszűnik a törcsvári (Bran) hegyimentő-szolgálat, amely a Bucsecs-hegység északnyugati részét és a Moécs–Fundáta (Moieciu–Fundata) kisrégiót is kiszolgálja. A szolgálatot átiratban értesítették, hogy megszüntetik a finanszírozást. A hegyimentők vezetője, Sorin Măluşelu közölte: panaszt tettek a közigazgatási bíróságon, mert senki nem konzultált velük a döntésről, és a három önkormányzat közül csak Moécs hajlandó fenntartani őket, egyedül azonban nem képes rá. A törvény alapján a sípályákon kötelezően biztosítani kell a hegyimentő-szolgálatok működését, de a hegyen eltévedt, bajba jutott turistáktól naponta több alkalommal is kapnak segélyhívásokat; sok esetben extrém körülmények között kell kimenteniük sérült embereket. Măluşelu szerint a szolgálat költségvetése évi 300 ezer lej, amelyből felszereléseket vásároltak, karbantartották ezeket, és a munkatársak bérét is fedezték. Ennek 60 százalékát Törcsvár önkormányzata, 20–20 százalékát Moécs és Fundáta önkormányzata biztosította. A törcsvári hegyimentő-szolgálat 200 négyzetkilométeres erdős területet és 18 hegyi turistaösvényt fed le. Ezt a térséget évente több százezer turista látogatja, tavaly csak a törcsvári kastélynál 800 ezren jártak, nagyobb részük külföldi. (Agerpres