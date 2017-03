A legtapasztaltabbnak számító radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon végzett a második helyen, őt a nézők 20 százaléka találta a leginkább meggyőzőnek. A konzervatív Francois Fillon és Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke 19 százalékkal került a harmadik helyre, míg a szocialista Benoit Hamont 11 százalék ítélte a legmeggyőzőbbnek. Az Elabe két további kérdést is feltett a felmérésben, és azokban is a volt gazdasági miniszter végzett az élen. A megkérdezettek 30 százaléka szerint neki van a legjobb programja, őt követi Fillon 20 százalékkal, Marine Le Pen 19 százalékkal Jean-Luc Mélenchon (16 százalék) és Benoit Hamon (14 százalék) előtt. Emmanuel Macron rendelkezik a leginkább elnöki kvalitásokkal a megkérdezettek 31 százaléka szerint. Francois Fillon került a második helyre 24 százalékkal, Marine Le Pent 17 százalék ítéli meg a leginkább elnökinek, Jean-Luc Mélenchonra 15, Benoit Hamonra pedig 11 százalék szavazott.

A baloldali Libération és a konzervatív Le Figaro napilap üdvözölték keddi szerkesztőségi írásukban, hogy a tévévitával végre elkezdődött az elnökválasztási kampány, amelyet eddig a korrupciós botrányok beárnyékoltak. A Libération sze­rint megkérdőjelezhetetlen volt a vita színvonala, amely alapján a választók előtt olyan egyértelmű, nyitott választás áll, amely meghatározó lesz az ország jövője szempontjából. A lap szerint négy jól elkülöníthető irányvonal rajzolódott ki: a Marine Le Pen által javasolt „nacionalista, idegengyűlölő és Európa-ellenes”, a „liberális és konzervatív” programmal jelentkező Francois Filloné, a szociálliberális politikán alapuló centrista Emmanuel Macroné, valamint a szociális és ökológiai változást javasló két baloldali, Benoit Hamon és Jean-Luc Mélenchon hasonló programja.

A Le Figaro szerint is „a jelen lévő politikai erők elég pontos fotója” rajzolódott fel a három és fél órában. A vitának az állam szerepéről szóló részében a bal- és jobboldal közötti elképzelések váltak egyértelművé, míg a gazdasági kérdésekben a liberális és liberálisellenes választóvonal volt megfigyelhető. A Le Figaro szerint a közbiztonságot és a bevándorlást illetően csak Le Pen és Fillon mer szembesülni a valósággal, gazdasági kérdésekben viszont Fillon és Macron hiteles, míg Marine Le Pennek vannak a leginkább baloldali elképzelései, mivel nem veszi figyelembe a francia államadósság mértékét. A konzervatív lap értékelése szerint Francois Fillon vázolt fel egyedül koherens víziót, Le Pen „veszélyes kalandor”, míg Macron a mozdulatlanságot testesíti meg.