Hangsúlyozták: hozzáférhető minden bizonyíték, köztük a puccsisták vallomásai, amelyekből kiderülnek gülenista kapcsolataik, továbbá az összeesküvőknek az incidens előtt és az aközben folytatott kommunikációja is nyilvános. Mint írták: a Gülen-hálózat céljai érdekében eltiporja az alapvető jogelveket. A szervezet főként ügyész, bíró és rendőr tagjai illegális lehallgatásokkal és hamis iratokkal sok embert megkárosítottak. Gülenisták százai tartózkodnak Németországban – olvasható a szövegben. Bruno Kahl egyébként azt is állította, hogy Törökországban az állami apparátusban végrehajtott tisztogatások, illetve tömeges elbocsátások akkor is megtörténtek volna, ha előző év júliusában nem lett volna a puccskísérlet, legfeljebb nem akkora mértékben, nem olyan kíméletlenül.