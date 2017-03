Az alkalmazottak tekintélyes része továbbra is szakképzetlen, bár ha a munkát vállalók elvégeznének egy szakmai tanfolyamot, akár havi 200–300 lejjel több pénzt kereshetnének, de nem iratkoznak képzésekre – magyarázta az intézmény vezetője. Így a foglalkoztatók alkalmazás után képezik az érintetteket, szükségleteik és igényeik szerint. A fő alkalmazók továbbra is a nadrággyárak, e vállalatok közötti munkaerő-áramlás már kevésbé jellemző, aki elmegy, többnyire már nem a megyében, hanem Brassóban keres új állást. Februárban a készruhaipar mellett főként húsfeldolgozásban, illetve a kereskedelemben alkalmaztak új munkaerőt.

A költségvetés elfogadásával elkezdődtek a szakmai tanfolyamok is, márciusban harminc résztvevő számára szerveztek asztalos-ács, illetve vendéglátó-ipari képzést, áprilisban pedig negyvenkét fő számára tartanak kereskedelmi, könyvelői és humánerőforrás-szakértői képzést.

Eközben a háromszéki munkanélküliség mértéke tovább csökkent, a megyei összesítés februárra 4,86 százalékos munkanélküliségi rátát mutat, ez az országos 4,8-as átlaghoz képest jónak tekinthető (a mutató legmagasabb Vaslui és Teleorman megyében 11,3 és 10,1 százalékkal, legkisebb a főváros környékén, Ilfov megyében 1,1 százalékkal). A megyei munkaerő-hivatal egyébként 4294 álláskeresőről tud (közülük 1779 nő), munkanélküli-segélyben 702 fő részesül.