A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság a sepsiszentgyörgyi Philadelphia Pro Support Egyesülettel és az Írisz Házzal együttműködve ötödik alkalommal szervezte meg a Fogadd el! Fogadj el! programot, amelynek célja, hogy különböző korosztályú egészséges gyermekekkel megismertessék a fogyatékkal élők világát, segítsék az irányukban történő pozitív viszonyulást. Korábbi években középiskolásokat vontak be a programba, idén a Székely Mikó Kollégium egyik VI. osztálya volt a partner. Hat héten keresztül egy-egy alkalommal szakemberek ismertették, milyen a sérült emberek élete, miként történik oktatásuk, fejlesztésük, hogyan viszonyultak a fogyatékkal élőkhöz a különböző történelmi korokban, társadalmakban, és milyen lehetőségeik vannak jelenleg. A diákok megismerkedtek a Manócska zenekar sérült tagjaival, ellátogattak a fogyatékkal élő fiatalokat foglalkoztató Írisz Házba, megtapasztalták, a kinetoterápia hogyan segíti a hátrányos helyzetűek fejlődését.

A program kezdetén a hatodikosok tartózkodóak voltak, szinte semmit nem tudtak a fogyatékkal élőkről, de időközben megváltozott a hozzáállásuk, és a tevékenységek segítettek abban, hogy osztályon belül is elfogadják a másságot – ismertette Pénzes Loránd osztályfőnök. Tanítványai elmondták: a sérült gyermekekkel való ismerkedésük rávezette őket arra, hogy minden apróságon nem kell elszomorodniuk, többen hangsúlyozták, hogy az Írisz Házban boldog emberekkel találkoztak, érdekesnek és elgondolkodtatónak tartották az egész programot.

A Lazăr Klaudia által kezdeményezett, tíz éve létrehozott Philadelphia Pro Familia Support Egyesület – amelynek jelenleg is ő az elnöke – pályázatok révén támogatja a sérült gyermekek rendszeres fejlesztését, köztük a gyógytornát, a lovaglást, a zenélést, kirándulásokat szervez az érintett családokkal, és közösségük információkkal segíti azokat a szülőket, akik újszülött kisbabájuk révén szembesülnek ezzel a helyzettel. E hét végén csoportosan utaznak Csíkszeredába, ahol több hasonló szervezettel együtt ülik meg a Down-szindróma világnapját.

A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság szerint jelenleg Háromszéken a családorvosok krónikus betegnyilvántartójában 43 Down-szindrómás gyermek és 24 felnőtt szerepel – az új esetek száma évről évre növekszik.