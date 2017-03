E hónap alatt a gyakorlati munka mellett különböző nevelő és népszerűsítő tevékenységet is folytat az állami erdészet, amelyek célja az erdő szerepének, fontosságának hangsúlyozása, és a csemeték ültetésével, gondozásával kapcsolatos ismeretek megosztása a nagyközönséggel. A tevékenységekbe diákokat is bevonnak. A munkálatok többnyire olyan területeken zajlanak, ahol az elmúlt két évben tarvágások történtek. A tavaszi időszakban a kijelölt területeket ültetik be, az év további részében a csemeték gondozása és a tavalyi években ültetett fiatal erdők karbantartása következik. A megyében beültetendő állami erdőrészek Bereck, Kommandó, Kovászna, Olasztelek térségében találhatók, és összesen mintegy 73 hektárnyi területet tesznek ki, amelyre a tervek szerint több mint 880 ezer csemetét ültetnek, többnyire fenyőt, tölgyet és bükköt. A faültetések mellett különböző munkálatokat végeznek a megyei állami erdészet faiskoláiban is, valamint rendezik az országutak, turisztikai útvonalak mentén és a települések szomszédságában elhelyezkedő, állami tulajdonban lévő erdőrészeket.

Cornea Emilian, a Romsilva állami erdészet Kovászna megyei szervezetének igazgatója lapunknak elmondta, ők elsősorban szakcégekkel és a saját személyzetük által felügyelt napszámosokkal dolgoznak, de mivel ásni-kapálni mindenki tud, önkénteseket, civileket is bevonnak majd az akcióba. Ahogy az időjárási viszonyok megengedik, az alacsonyabban fekvő területeken megkezdik a munkát, a hegyvidék, Kommandó térségének beültetésére csak április közepén kerül sor. Az FSC (Forest Stewardship Council) tanúsítvánnyal rendelkező Kovászna megyei állami erdészet vezetője nem kívánta kommentálni a Rétyi fűrész­üzem felépülésének a megyei erdők sorsára gyakorolt hatását, azt sem, hogy miért vonhatták meg ezt a bizonyos tanúsítványt az osztrák fafeldolgozótól, de hangsúlyozta, hogy Háromszékre sosem volt jellemző a törvénytelen erdőkitermelés, és a megyei erdészet ezután is igyekszik jól végezni munkáját, az FSC előírásainak megfelelően történik a csemeteültetés hónapja akció is.

Csákány László, a Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnöke szerint az ültetés időjárásfüggő, de az elkövetkező egy hónapban, a vegetációs időszak kezdete előtt ők is elvégzik a munkálatokat. Erdészek felügyelete mellett bevonják majd a civileket, mivel „a gondolkodásmód-váltás magvainak a fejekben való elültetését” is fontosnak tartják, akkor is, ha az önkéntesekkel végzett munka a végeredményt tekintve kevésbé eredményes. Tavaly az elültetett csemeték 70 százaléka megmaradt. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy minden erdőtulajdonos – legyen az állami vagy magánerdészet – saját tízéves üzemterve szerint végzi az erdészeti munkálatokat, számukra is ez a legkedvezőbb időszak a csemeteültetésre.