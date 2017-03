A költészet világnapja alkalmából ugyanis a sepsiszentgyörgyi Tein Teaház sajátos kezdeményezéssel rukkolt elő: a Julius Meinl Fizess verssel! kampányát kicsit továbbfejlesztve – szentgyörgyösítve! – azt találták ki, hogy aki saját verssel jelentkezik a bárpultnál, azt kávéval jutalmazzák (a Julius Meinl-féle változatban bármely költő egy strófája is elég a kávéhoz). És ha kissé döcögősen, nehézkesen is indult a versért kávé akció (délelőtt még úgy tűnt, sikertelen lesz), estére már 13 vers gyűlt össze a Teinben: legtöbben ott, helyben alkottak, többnyire „kávéremélő” témát megverselve, de akadt, aki az egykori méntelep – a hegyivadász laktanya – előtt tegnap kivágott öreg fákat siratta meg poémájában.

Sikeres volt a Bod Péter Megyei Könyvtár Versfonat kezdeményezése is: az irodalmat nem csupán könyvkölcsönzés formájában népszerűsítő intézmény ingyenes könyvtári beiratkozást ajánlott azoknak, akik valamely kortárs költő egyetlen sorát beviszik – és éltek is e lehetőséggel elég sokan, szám szerint 26-an. A könyvtár Facebook-oldalán is gyűjtött kedvenc verssorokat, e lehetőséggel is többen éltek, lapzártánkig 14-en – ha nem is mind kortársak verseiből idéztek a „hozzászólók”, de legtöbbjük erdélyi költőt választott. A verssorokból kialakult versfonatot a könyvtár Facebook-oldalán teszi közzé, a Teinbe bevitt versek pedig a teázó falát fogják díszíteni.

A költészet világnapjának bevezetését a marokkói kormányzat kezdeményezte 1998-ban, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) egy évvel később március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a költészet világnapjává.