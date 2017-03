A világranglista 18. helyén álló dán ifjúsági világbajnok sportoló már az első menetben bevitt egy felütést, amely a háromszéki lány máját találta el, aki nem tudta folytatni az összecsapást, és az Európa-bajnoki övet az északi ökölvívó derekára csatolhatták. Thorslund a profi bokszban eddig kilencből kilenc mérkőzést nyert meg, ebből hatot kiütéssel, sőt, döntetlennel sem zárt. A világranglista 39. helyén álló Mezei Gabriella bő két éve bokszol: nyolc győzelem, amiből három KO, nyolc vereség – ebből négy KO – és két döntetlen a mérlege.

„Nagyon jól megszervezték a gálát, ahol a miénk mellett további két címmérkőzés volt: egy férfi nehézsúlyú világbajnoki összecsapás a koszovói Erzen Rrustemi és az argentín Ricardo Humberto Ramirez között, illetve egy pehelysúlyú Európa-bajnoki meccs a dán Dennis Ceylan és a brit Isaac Lowe között. Sajnos, Gabriella elveszítette a mérkőzést, hiszen az első menetben egy nagy felütést kapott, amely a máját találta el, így nem tudta tovább folytatni. Hatalmas ütőereje van a már világbajnok ökölvívónak, aki nem szenvedett még vereséget. Azzal a taktikával szállt ringbe Gabriella, hogy három menetben inkább a védekezésre koncentrálunk, és próbáljuk kifárasztani az ellenfelet, majd utána a támadást részesítjük előnyben, de ez sajnos rossz elképzelésnek bizonyult” – mondta Pap Ferenc, Mezei Gabriella edzője.

Az edző és az ökölvívó beszámolója szerint az utazás nagyon fárasztó volt, hiszen Dánia nem a szomszédban van, de így is örültek a lehetőségnek és annak, hogy újabb címmérkőzésen tehették próbára magukat.

„Tudtuk, hogy Dina jó bokszoló, és azt is, hogy nagyon erős. Neki is megvolt a taktikája, és az elején érezte, nekem is van erőm, így rögtön nekem rontott, és egy jól irányzott felütéssel padlóra is küldött. Érezhető volt, hogy én kisebb súlycsoportban bokszolok, sőt, a tapasztalat is mellette szólt, viszont ebből a mérkőzésből is tanultam, tapasztalatszerzésnek mindenképp jó volt” – értékelt Mezei Gabriella, aki azt is hozzátette: eltökélt célja, hogy a jövőben Európa-bajnoki és/vagy világbajnoki övet nyerjen Székelyföldnek, hiszen ilyenre korábban még nem volt példa.

Pap Ferenc elhatározása szerint a folytatásban nem címmeccsekre koncentrálnak, hanem arra, hogy hatmenetes küzdelmeken tegyék próbára magukat, főleg a további tapasztalatszerzés és Gabriella technikai tudásának gyarapítása érdekében.

Mint ismert, a háromszéki lány tavaly két világbajnoki címmérkőzésen is szorítóba lépett, ahol júliusban először a székesfehérvári Dömsödi Renáta ellen szállt harcba harmatsúlyú világbajnoki címért, de egy nagy küzdelem és tíz menet után pontozással elveszítette a címmeccset, majd novemberben a veretlen francia Segolene Lefebvre ellen szintén világbajnoki címmeccsen egyhangú pontozással veszített. Mezei Gabriella utazását és felkészülését Bartis Levente és Diószegi Tibor támogatta. (miska)