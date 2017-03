A sportvezető a következőket írta: „A Sepsi-SIC–Târgoviște mérkőzésre a kosárlabdázó gyerekeket előzetes figyelmeztetés nélkül csak a 10 lejes jegy kifizetése ellenében engedték be. Tudtommal több gyerek is lemaradt a mérkőzésről, mert nem tudták kifizetni a belépő árát. Manapság, amikor egyre nehezebb gyerekeket találni sportolásra, fontosabb lenne azon gondolkodni, hogy miként lehetne egyre több gyereket egy-egy meccsre elcsalni. Nem hiszem, hogy az elhibázott – igen, ki kell mondani – Final 8-szervezés (üres helyek a gyerekbérletek miatt) után olyan újabb döntéseket kellene hozni, amitől újabb személyek ábrándulnak ki a csapatból. Ezek a gyerekek a várost képviselik vagy fogják képviselni. Időben el kell idegeníteni a sportágtól, a klubtól?… És azt sem hiszem, hogy ez a pár 10 lej oldja meg a klub problémáit. (…) Reméljük, nemsokára a csapat átköltözik az új csarnokba, és oda jól jönnének a most a teremajtóból visszaforduló gyerekek is.”

Az ügy kapcsán megkerestünk Miklós Zoltánt, a Sepsi-SIC klub elnökét, aki érdeklődésünkre elmondta: mindig kiemelten odafigyelnek, hogy a gyerekek ott lehessenek a zöld-fehér mezes lányok mérkőzésein.

– 130 cm magasság alatt a gyerekek eddig is és ezután is ingyen mehetnek be a Sepsi-SIC meccseire. Aki e fölött van, annak fizetnie kell. A szabály alól csak azok a kosarasok kivételek, akik sportolói igazolványt tudnak felmutatni, vagy edzőjükkel érkeznek a meccsre. A Román Kupa nyolcas döntőjén például fehér karszalagot kaptak a kosaras gyerekek – nyilatkozta a megyeszékhelyi klub vezetője. A sportvezető hozzátette, hogy más megoldásokat keresnek a gyerekek mérkőzésre való beléptetésére, de amíg meg nem találják a visszaélésekre lehetőséget nem adó legjobb opciót, marad a mostani rendszer. (tif)