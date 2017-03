– A tanúságtételetekben szó volt arról, hogy egy jól működő párkapcsolat alapja az egyenes beszéd.

– Igen, ez esetben ez azt jelenti, hogy az ember azt mondja, amit gondol. Ez azért ennyi­re fontos egy kapcsolatban, mert mi, férfiak nehezen értjük a célozgatást. Ezért például, ha a feleségem segíteni szeretne nekem abban, hogy férfiként tudjak megnyilvánulni a házasságban, nagyon fontos, hogy ne körmondatokkal írja körül azt, amit szeretne, hanem mondja meg egyenesen. Ne az ajtócsapkodásból kelljen rájönnöm arra, hogy valami baj van, hanem én legyek az első, aki megtudja, hogy a viselkedésemben valami sértő, bántó volt. Az egyenes beszéd azt jelenti, hogy azt mondja, kimondja, amit gondol, nem nekem kell kitalálnom a gondolatait. Amit mond, az egyértelműen az, amit tényleg gondol és amit szeretne.

– Azt is említették, azáltal, hogy egy nő őszinte a férjével, és nem próbálja célozgatásokkal manipulálni, igazából kifejezi a párja iránti tiszteletét. Erre kapunk felhívást a Szentírásban is, Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelében olvashatjuk, hogy „az asszonyok tiszteljék a férjüket”. Milyen lehetőségei vannak egy feleségnek arra, hogy kifejezze a férje iránti tiszteletét, nagyrabecsülését?

– Igen, az egyenes beszéd az egyik módja a tisztelet kifejezésének, mert ezzel azt is jelzem, hogy a másikat méltónak tartom erre, és azt gondolom róla, hogy megbírja az őszinteséget, elég erős ember ahhoz, hogy a valóságot úgy, ahogy van, el tudja fogadni.

Egy másik ilyen formája a tiszteletnek, ha én tudom meg először azt, ha a feleségemnek valamilyen problémája van a családon belül. Helytelen eljárásnak tartom, ha a barátnők előbb tudják meg a férjről, hogy itt vagy ott hibázott, mint ő maga.

Egy harmadik kifejezése a férj iránti tiszteletnek, ha a feleség nem megy bele a szexuális együttlétbe akkor, ha nincs kedve. Szerintem a nem kívánt együttlét megalázó mind a nő, mind a férfi számára. A feleség a hallgatással azt üzeni: „te nem vagy elég erős ahhoz, hogy kibírd azt, hogy most én elutasítalak téged, ezért én most muszáj neked beadjam a derekamat”. Éppúgy sértés ez a férfi számára, mint ahogyan a nőnek is megalázó az, hogy szeretet vagy megfelelő hangulat hiányában is odaadja magát. Ha egy nő tiszteli a férjét, tud neki nemet mondani egy ilyen helyzetben, ráadásul ez azért is jó, mert egy őszinte beszéd kezdődhet arról, hogy miért nincs kedve a nőnek az együttléthez. Lehet, hogy van közöttük egy ki nem mondott konfliktus, lehet, hogy egyszerűen csak fáradt vagy túlterhelt. Ez a beszélgetés önmagában már nagy érték. Ezért fontos, hogy a szexualitást is tisztelettel éljük meg, ez megnyithatja az utat az egymáshoz való lelki közeledéshez.

Lejegyezte: Kertész Tibor

(folytatjuk)