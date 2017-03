A nők 43 százaléka tartja fontosnak a takarékoskodást, míg a férfiaknak csupán 36 százaléka mondta azt, hogy jó dolog pénzt félretenni. A nők 30 százaléka tart otthonában készpénzt, míg a férfiaknál ez az arány 43 százalék, s a férfiak több pénzt is tesznek félre (256 lejt havonta), míg a nők csak 154 lejt takarítanak meg átlagosan. Anghel szerint az otthon tartott pénz a legrosszabb befektetés. Lucian Anghel arra is rámutatott, hogy a nők a pénzügyi stabilitás és a vészhelyzetek miatt teszik félre a legtöbb pénzt, 61 százalékuk ugyanakkor lakásfelújításra és a család miatt is spórolna.

A pénzügyi ismeretekre vonatkozóan elmondta: a nők 55 százaléka a családot és a barátokat kérdezné meg befektetéseit illetően egy szakember helyett, míg a férfiak 30 százaléka fordulna ilyen kérdéssel családjához vagy barátaihoz. A nők többsége a nagyon biztos befektetésekre alapoz, így a kamatok összege is megközelíti a nullát – tette hozzá az értéktőzsde vezetője. (Agerpres)