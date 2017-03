A képzés abból a felismerésből született, hogy nem elég a sült galambot várni, tenni is kell azért, hogy vidékünkön élni lehessen, a vállalkozói réteg kifejlődjön, megerősödjön és új munkahelyeket teremtsen. Nagyon sok a tehetséges ember, aki pusztán anyagi okokból nem tud fejlődni, nem tud elindulni a pályán. Mentalitásváltásra van szükség, és a hitre, hogy saját álmaink megvalósulásához meg tudjuk teremteni az anyagi forrásokat. Ehhez azonban pályázni kell, ami egyáltalán nem ördögi művelet. Igaz, hogy van benne rizikó, mert nem minden pályázat nyer, viszont sokat lehet tanulni egy-egy vesztes pályázatból is, emellett természetesen ott a lehetőség a fejlődésre.

A résztvevők Gyergyai Beáta cégmenedzser előadásából megtudhatták, hogy magánszemélyek is pályázhatnak, nem csak egyesületek és cégek, bizonyos szabályokat azonban be kell tartani. Körül kell nézni az interneten, a pályázatgyűjtő honlapokon (palyazatmenedzser.hu, palyazat.com), és mindenképpen dokumentálni kell tevékenységünket fényképekkel, iratokkal elektronikus formában is. Derüljön ki pontosan, hogy ki, mire és miért kéri a támogatást, és fontos az is, hogy a pályázat fogalmazásakor ne ködösítsünk. Költségvetést is kell készíteni, de nem olyan részletekbe menőt, mint az egyesületeknél.

Egyesületek pályázásánál egy kicsit bonyolultabb a helyzet – mutatott rá Nemes Előd –, olvassuk el figyelmesen a pályázat szövegét, tartsuk be a kiírt határidőket. A pályázati csomag két részből áll: a pályázati űrlapból és a mellékletekből: többek között a pályázó egyesület alapító okiratát és számos egyéb egyesületi iratot, valamint a részletes költségvetést és különböző szerződéseket és egyebeket is csatolni kell.

Kétfajta finanszírozással találkozhatunk: az elő- és utófinanszírozás, utóbbi esetben a megnyert pályázati pénzt elszámolás után utalják át.

A szervezők lapunknak elmondták, hogy eddig a megyeszékhelyen tartottak képzéseket, főleg egyesületek és fiatalok számára, de folytatni szeretnék e munkát, elvinni Székelyföld kisebb településeire is, mert a vállalkozásokban van a jövőnk.