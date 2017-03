Sándor Krisztina elmondta, több mint 510 ezerre becsülik azoknak az erdélyi felnőtteknek a számát, akik magyar állampolgárságot szereztek, és közülük csupán 197 ezren vetették fel magukat a választói névjegyzékbe – tehát az erdélyi lehetséges magyar választópolgárok csaknem kétharmada még nem regisztrált. A korábbi tapasztalatok alapján kijelentette: már most el kell indítani a kampányt ahhoz, hogy minél több választóhoz eljussanak.

Sándor Krisztina elmondta: azoknak az erdélyi magyaroknak, akik még nem igényelték a magyar állampolgárságot, de szeretnének szavazni 2018-ban, ez év júliusáig kell benyújtaniuk az állampolgársági kérelmüket, hogy a választások előtt a honosítási és regisztrációs folyamat végére jussanak. Hozzátette: az EMNT által működtetett demokrácia-központok mind a honosításban, mind a regisztrációban, mind pedig az anyakönyvezési ügyekben szakszerű segítséget nyújtanak. Külön hangsúlyozta, hogy sok honosított és esetenként regisztrált magyar állampolgárnak megváltoztak a személyi adatai: egyesek elköltöztek, mások megházasodtak és nevet változtattak. Hozzátette: minden adatmódosulást be kell vezetni a választói névjegyzékbe is. Külön említette azoknak a csoportját, akik nem emlékeznek már, hogy regisztráltatták-e magukat. Számukra az újbóli regisztrációt ajánlotta. Megjegyezte, hogy az újonnan bejelentett adatok felülírják az esetleges régieket. „A 2014-es választások időszakában naponta jöttek be az irodáinkba olyan emberek, akik szavazni szerettek volna, de mert nem léptek időben, nem élhettek a szavazati jogukkal” - magyarázta a tájékoztató kampány korai elindításának a szükségességét.