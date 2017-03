BĂSESCU, DRAGNEA ÉS A DISZNÓK. Tegnap a parlamentben többek között a Dacian Cioloş és technokrata kormánya által az állami költségvetésben hagyott „lyukról” vitatkoztak a honatyák. Traian Băsescu volt államfő, jelenleg a Népi Mozgalom Párt képviselője egy adott pillanatban kifakadt, és azt mondta, inkább egy olyan bizottságot kellene létrehozni, amely a Liviu Dragnea úr fia által működtetett disznófarmot bogarászná meg kicsit. A szociáldemokrata pártvezér visszavágott, mondván, nem is tudta, hogy Băsescu úrnak disznófarm-ügyekben is van szakképesítése. Mire Traian Băsescu úr a következőket mondta: Már hogyne lenne, hiszen felneveltem önt, Dragnea úr! (Főtér)

BOTRÁNYBA KEVEREDETT AZ ESTHAJNALCSILLAG. Miron Cozma, a Zsil-völgyi bányászok egykori vezére egy egyesület alelnöki minőségében érkezett Ploieşti-re, hogy az egykori Astra finomító előtt tüntessen egy helyi állampolgár bejelentése alapján, aki azt állította, hogy egy vállalat szénhidrátokkal és radioaktív hulladékokkal szennyezi a földet. Cozma azt nyilatkozta, hogy a vállalat uránt szállító vagonokat mos, és ezzel szennyezi a területet. Ekkor a helyi közösség egy tagja közbelépett, és bizonyos érdeket sejtve Cozma akciója mögött, hazugsággal vádolta meg. A szóváltásba többen becsatlakoztak, beleértve a helyi roma közösség tagjait is. A helyszínen a csendőrség is jelen volt. Ilyen körülmények között a szennyezés elleni tiltakozásra nem került sor. (Maszol)

SZÉLSŐSÉGEK CSÍKSZEREDÁBAN. 26 Celsius-fok különbség volt Csíkszeredában a kedd éjszakai legalacsonyabb és a szerdai legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek között. A szolgálatos meteorológusok mérései szerint kedd éjjel mínusz 4 Celsius-fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, szerdán napközben pedig 22 Celsius-fokos maximumot mértek. A szerdai hőmérséklet a március hónapi 25,2 Celsius-fokos történelmi maximumhoz közelít, amelyet 1975-ben jegyeztek. Néhány nappal ezelőtt, március 18-án Hargita megye magasabban fekvő területein még hóvihar volt. (Agerpres)

BIZTOS ÚTON A RONCSTEMETŐ FELÉ. Gabriel Sicoe, a Román Gépkocsigyártók Egyesületének új elnöke szerint a 2016-ban forgalomba írt 300 ezer használt gépkocsihoz képest idén több mint 500 ezer másodkézből származó autót hoznak be Romániába, és írnak be forgalomba, míg az idén eladott új autók száma aligha fogja meghaladni a százezret, miközben tavaly még 130 ezer volt. Gabriel Sicoe úgy véli: a piac kiegyensúlyozásáért támogatni kellene az új gépkocsik vásárlását és korlátozni a használtautó-behozatalt. Kifejtette: a használt autók behozatalából a román állam nem nyer semmit. (Agerpres)