A külhoni magyarság megmaradása attól függ, sikerül-e előrelépni az autonómia területén – hangoztatta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A magyar érdekképviselet lehetőségeiről szólva azt is megjegyezte, fontos, hogy a magyar pártoknak a többségi nemzet felé is legyen világos és vállalható mondanivalójuk, miközben az utódállamok a magyarság asszimilálásában érdekeltek, miként az is lényeges, hogy az adott ország közössége szokja az autonómia gondolatát.