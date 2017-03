A Scotland Yard első, tegnap kora este tartott tájékoztatójából részletek nem derültek ki. A hivatalos információk szerint egyetlen merénylő volt, aki több embert, köztük három rendőrt ütött el a Westminster hídon. Ezt követően a parlament kerítésének csapódott, majd az ott szolgálatot teljesítő rendőrt megkéselte, az pedig lelőtte a támadót – a legfrissebb hírek szerint a járőr a helyszínen életét vesztette. A négy halálos áldozat közül egyik a megkéselt rendőr, két elgázolt személy, és a támadó is életét vesztette. A londoni rendőrség szóvivője csak azt erősítette meg, hogy „amíg ettől eltérő információ nem merül fel”, a hatóságok terrortámadásként kezelik a történteket.

A szerda estig rendelkezésre álló nem hivatalos adatok szerint a merénylő a brit parlament melletti Westminster hídon először gyalogosok közé hajtott, majd szürke, Hyundai típusú egyterű járművével a parlament híres óratornya, a Big Ben mellett a híd korlátjának ütközött. Ezután a kocsit hátrahagyva a parlament mellett járőröző rendőrökre támadt, és legalább egyiküket megkéselte. A támadóra a rendőrök rálőttek, ezért életét vesztette. Egyes médiaértesülések szerint a járműben ketten ültek; a másik személyt még keresik.

A támadás után a rendőrség teljesen lezárta London belvárosát, és először nem engedte ki a parlament épületében ülésező képviselőket, majd átkísérte őket a szemközt emelkedő, jobban védhető Westminster-apátságba. Ugyanide kísérték a Scotland Yard egységei a parlament épülete melletti képviselői irodaházban dolgozókat is.

A francia miniszterelnök szerda este bejelentette, hogy a sérültek között több francia iskolás gyermek is van. A parlamenttel szemközt lévő St. Thomas Kórház orvosai a médiának arról számoltak be, hogy az odaszállított sérültek közül többen válságos állapotban vannak.

Theresa May miniszterelnök a támadás idején a parlament épületében tartózkodott, de a Scotland Yard egyik terrorelhárító egységének kíséretében, szolgálati járművével visszatért a közeli Downing Streetre. May szerda estére összehívta a kormány rendkívüli események idején ülésező tanácskozó csoportját (COBRA).

A tegnapi támadás a legsúlyosabb terrorcselekmény Londonban azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 embert megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve. Nagy-Britanniában továbbra is a második legmagasabb készültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint nagy valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen. Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe, azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára. Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket. Ezt a fokozatot sem a tegnapi merénylet előtt, sem közvetlenül utána nem léptették életbe.