Az európai biztos emlékeztette a bukaresti tárcavezetőt, hogy a román oktatási törvény szerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) multikulturális és többnyelvű intézmény, amelynek románul és magyarul is kell oktatnia. Mint ismert, a felsőoktatási intézmény szenátusa évek óta akadályozza az önálló magyar tagozat létrehozását, amelyet a tanügyi törvény ír elő. A magyar EU-biztos a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Líceum körüli botrányt is a fejére olvasta a román miniszternek. Navracsics azt írta: az iskola körüli jogi eljárások „több mint négyszáz diák anyanyelvi oktatását sodorják veszélybe. Románia nemzetközi egyezményekben és a saját nemzeti jogrendjében is garanciát vállalt rá, hogy biztosítja az anyanyelvű oktatást. Elengedhetetlen, hogy a magyar nyelvű gimnáziumban folytatódjék a tanítás, és hogy a következő tanévre késedelem nélkül beiratkozhassanak az új diákok.”