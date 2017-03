Semjén Zsolt a Kisebbségi jogok, érdekképviselet, autonómia című kiadvány aktuális köteteinek bemutatóján azt mondta, hogy a külhoni magyarság megmaradása attól függ, sikerül-e előrelépni vagy sem az autonómia területén, a magyar érdekérvényesítés pedig egyenesen arányos a külhoni magyar pártok választási sikerével.

A kijevi külügyi tárca kiemelte, hogy Magyarország fontos partnere Ukrajnának, és mindig is az volt. „Nagyra értékeljük a kétoldalú kapcsolatok baráti jellegét és a magas színvonalú konstruktív együttműködést. Arra számítunk, hogy jószomszédi kapcsolataink a jövőben is államunk területi egysége, szuverenitása és alkotmánya tiszteletben tartásán alapulnak. Bármiféle spekulációk ebben a témában nem felelnek meg a két ország és népeink érdekeinek, és reméljük, hogy nem tükrözik Budapest hivatalos álláspontját” – áll a külügyi közleményben. Az ukrán külügyminisztérium szerint a két országnak együtt kell ellenállnia azoknak a kísérleteknek, amelyek kihasználják a nemzetiségi kisebbségi jogok szavatolásának kérdését – így Semjén Zsolt szavainak értelmezését is – a bizalmatlanság és a félreértés légkörének szítására, ahogy azt a közlemény fogalmazása szerint az orosz agresszor már több ízben megtette. Kijev úgy vélekedett, hogy az ukrán vezetés és a magyar közösség sokéves erőfeszítéseinek köszönhetően az Ukrajnában élő magyar kisebbség kulturális, vallási és oktatási igényeinek teljesítése több tekintetben példaként szolgálhatnak a térség sok más országai számára.