A polgármesterek beszámoltak azokról a tervezett beruházásokról, amelyekhez pénzt a fejlesztési minisztériumtól remélnek – mindannyian útjaik korszerűsítését akarják, az ivó- és szennyvízhálózat kiépítéséhez várnak támogatást, és egyéb infrastruktúrát érintő gondjaikat orvosolnák –, majd a megye­vezetőket arra kérték, próbálják meg az RMDSZ lobbierejével elérni, hogy elképzeléseiket megvalósíthassák. Lázár-Kiss Barna András szerint elvileg az érdekvédelmi szervezetünknek nem lehetne beleszólása, mit is támogasson a minisztérium, de ha a megyei tanács tanúsítja, a régió számára kiemelten fontos célokról van szó, az nyomhat a latban.

A költségvetések elfogadását követően a baróti városháza elindítja a közbeszerzési eljárást a Baróton a községekkel és a megyei tanáccsal közösen építendő, a tűzoltóság és a rohammentő-szolgálatnak székházat biztosító ingatlan építésére. A város polgármestere azt kérte Tamás Sándortól, a megyei tanács a megállapodásban szereplő vállalásának teljes összegét bocsássák rendelkezésükre. A megyei vezető nem zárkózott el az akár ötvenezer lejes tételről szóló kérés teljesítésétől. Az öt erdővidéki község összesen hetvenezer lejjel járul hozzá az építkezési költségekhez, Barótnak pedig – a közbeszerzés függvényében – valószínűleg negyedmillió lejt kell fordítania a tájegység egészét szolgáló épületre.

A községgazdák továbbra is fontosnak mondották a ba­róti kórház megtartását, ezért az évekkel ezelőtt aláírt szerződés új mellékletében most újra megerősítették vállalásaikat. Az elmúlt esztendőben jóformán mindegyik önkormányzat pontosan folyósította a lakósságához mért összeget, mindössze Nagybacon maradt el nyolcezer lejjel, de Simon András megígérte: a költségvetés elfogadását követően bepótolják.

A nagyajtai vashíd sorsa is szóba került. Tamás Sándor tudatta Bihari Edömérrel: a megyei tanács a közvagyonból a magánvagyonába teszi át, s hamarosan a községnek adományozza az ipari műemléket. (Mint arról beszámoltunk, a vashíd helyett új átjárót építenek.) A községvezető a Háromszéknek úgy nyilatkozott, mindent elkövetnek, hogy ne vesszen el az érték. Egyelőre a tanácsban vitatják meg, hova lehetne újból felállítani, majd tervet készítenek a gyaloghídként és az öt tonna alatti közlekedést lehetővé tevő átjáróra. A terv megvalósításához nehéz lesz előteremteni a pénzt, de abban bíznak, találnak megoldást. Némi derűlátásra ad okot, hogy a papírmunkák értékének fedezésére biztosított a keretük.