Ha más megyékhez viszonyítva megkésve vezették is be Háromszéken az elektronikus előjegyzési rendszert, az internetes sorszámigénylés egyre nagyobb népszerűségnek örvend mifelénk is, és gyakorlatilag megszűnt a többórás sorban állás a sepsiszentgyörgyi Cigaretta utcában a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és a Járműbejegyzési Közszolgálatnál.