A pártutasításoknak megfelelően minden megyeközpontot el kívántak látni hasonló kereskedelmi egységgel, ám a sepsiszentgyörgyi – az akkori vezetők és megbízottak jó együttműködése folytán – egy 180 ezres városnak megfelelő méretben készült el – mondta Herman Rosner. Az áruház felépítésével, majd vezetésével megbízott szakember szerint ráadásul helyi építők tervezték és vitelezték ki (nevüket emléktábla őrzi az áruház falán), így sem formailag, sem méreteiben nem uniformizált, hanem egyedi elemekkel bíró, ma is vállalható kereskedelmi egységet sikerült felépíteni, majd működtetni. Az áruház megjelenése egyben az egész állami kereskedelmi hálózat átalakítását is jelentette, az addig létező felületeknek új kereskedelmi funkciót kellett találni. Az ötvenöt üzlet ugyanis elszippantotta az addig működő helyiségekből az egységeket.

Herman Rosner szerint a megvalósításért az akkori központi és megyei vezetőkön túl – Fazekas János, Nagy Ferdinánd – a helyi állami kereskedelem irányítója, Bunika Mihály megyei igazgató is sokat tett. Ugyanakkor a tervező, Nyilas József, a tervezőintézet akkori igazgatója, Bodor Márton, sőt, az üzlet logóját tervező Baász Imre képzőművész, valamint az építők munkája is hozzájárult az egyedi jelleghez, amit sem politikai, sem szakmai értelemben nem volt könnyű abban az időben kivitelezni.