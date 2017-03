Több családot átvertek már Sepsiszentgyörgyön csaló csatornajavítók, lapunkat az egyik károsult értesítette, hogy a veszélyre figyelmeztessen. Elmondása szerint vasárnap délelőtt csengetett be hozzájuk egy munkaruhás férfi: azt állította, hogy egy brassói cég alkalmazottjai, a szomszédban dolgoztak, és látták, hogy itt is javításra szorul az esőcsatorna, ők elvégzik a munkát 100 lejért.



tomicica

Hát igen, sajnos mi is megjártuk, csak mi ennél sokkal rosszabbúl. Csak a nyugdíjas férjem volt otthon délelőtt. Azt mondták neki, 80 lejért kicserélik az egész házon a csatornát, ő naivan elhitte és beengedte őket.Leszedték az egész házról a csatornát újat tettek, amikor fizetni kellett akkor mondták hogy métere 80 lej.Kiszámolták,hogy 2800 lejt kell fizetni.Sokáig vitatkoztunk,hogy nem fizetünk ennyit, de annyira bedurvúltak,fenyegetőztek,hogy már féltünk tőlük.Féltünk a rendőrséget is hívni,mert arra gondoltunk ha a rendőrök el is hajtsák őket, mi lesz ha visszjönnek bosszút állni?Öt jól megtermett fiatal cigánnyal (mert azok voltak) nem bír el egy beteges nyugdíjas. Jó lecke volt ez,hogy soha ne engedjen be senki cigányt az udvarára bármivel is próbálkoznak!







Ferencz

Az elképesztően alacsony ár, nem késztette gondolkodásra a nyugdíjast? Én nagyon is jól tudom, hogy nem könnyű a nyugdíjból "kijönni", de mégis....







ejnyebejnye

