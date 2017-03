Nemrég bekövetkezett halála után keresett meg fiatalkori munkatársa, a Szárligeten élő dr. Csáky Csaba ny. gépészmérnök, Háromszék szerelmese és kiváló ismerője. Írjatok róla, ‘sze földitek volt – szólt a parancsnak is beillő kérés –, majd elmondta, hogy fiatal mérnökként tíz évig gyakran találkozott Dimény miniszterrel, aki elnöke volt a Magyar Agrártudományi Egyesületnek, amelynek tizenötezer agrárértelmiségi volt a tagja. Személyének köszönhetjük a magyar agrártudományi felsőoktatás létrejöttét, a nehéz politikai körülmények között az akkori Nyugattal való kapcsolatokat, magyar szakemberek részvételét a nemzetközi kongresszusokon. Támogatta a székely szakembereket.

Mondanunk sem kell, hogy kegyelettel emlékezik rá a kiterjedt komollói Dimény-nemzetség is. „Nagybátyám volt Dimény Imre – mondta Dimény János, a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola nyugalmazott igazgató-tanára –, édesapám testvéröccse. Volt alkalmam több alkalommal felkeresni budapesti, Szilágyi Erzsébet fasori lakásán, ahol szomszédjával, az író Németh Lászlóval is megismerkedhettem. Imre bátyám lánya, dr. Dimény Judit a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának ny. dékánja. Imre bátyám nevét fiam és unokám, Dimény Imre hosszabbítja a terjedelmes Dimény családfán.”

Egyre nő azoknak a kedves ismerősöknek a száma, akik közvetlen-közvetve ismerték Komolló jeles szülöttét. Csak fel kell ütnünk dr. Nagy Lajos nyugalmazott rétyi orvos, hely- és családtörténész Komolló című monográfiáját, hogy megismerhessük elhunyt földink, Dimény Imre eredményekben gazdag életútját, s beírhassuk személyét is Sepsiszék jeles szülötteinek névsorába. Nagy doktor személyes ismerőse volt Dimény Imre miniszternek, aki rétyi lakásán volt vendége, s amint elmondta, halála előtt is telefonon üdvözölhette a matuzsálem korú nagy öreget.