A fesztivált ötödik alkalommal rendezik meg július 12. és 16. között a Kolozsvártól 30 kilométerre fekvő bonchidai Bánffy-kastély kertjében. A rendezvény évről évre több mint százezer fiatalt vonz. Az idei kiadásban több neves magyar lemezlovas mellett a magyar zenei világ két éllovasának: a Pun­nany Massifnak és a 2016-os Nagyszínpad-győztes Bohemian Betyarsnak is örülhet a közönség.

Amint bejelentették, eddig több mint 200 előadó igazolta vissza fellépését a Bánffy-kastély melletti színpadokon. Fellép többek között a progresszív és electric house egyik legfontosabb képviselője, a hatszoros Grammy-jelölt Dedmau5, az indie rock összetéveszthetetlen angliai sztárja, az Alt-J vagy épp az elektronikus zene meghatározó berlini képviselője, a Moderat. Jelen lesz a fesztivál színpadán a holland Paul Van Dyk, az első Grammy-díjas lemezlovas, és Bonchidán tartja az egyetlen idei kelet-európai koncertjét a – színpadra háromévnyi szünet után visszatérő – Franz Ferdinand indie-rock együttes. Idén kilenc színpadnál tombolhat a fesztivál közönsége, kettőt fedett nézőtérrel is ellátnak. Az ötödik kiadás az eddigieknél is nagyobb, 220 ezer négyzetmétert meghaladó felületen zajlik majd, és a szervezők 130 ezer embert várnak Bonchidára.

Az Electric Castle Fesztivált 2013-as első megrendezése óta évről évre beválasztják Európa tíz legjobb középméretű fesztiválja közé. A rendezvény érdekessége, hogy a bevételek egy részét a Bánffy-kastély felújítására fordítják. Az erdélyi Versailles-ként is emlegetett kastélyt a visszavonuló német hadsereg gyújtotta fel 1944-ben. Az épületegyüttes a kommunizmus ideje alatt az összedőlés határára jutott. Helyreállítását a műemlékvédelemben tevékenykedő szakemberek által létrehozott Transylvania Trust Alapítvány vállalta, mely 2001-től évről évre örökségvédelmi tanfolyamot szervez a kastélyban. Az alapítvány 2009-ben 49 évre szóló koncessziós szerződést kötött a kastély tulajdonosával, a Marokkóban élő Bánffy Katalinnal, és vállalta, hogy helyreállítja az épületet, amelyben kulturális, oktatási központot hoz létre.