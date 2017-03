Két éve vettem egy használt személygépkocsit, és amikor a nevemre írattam, közölték, hogy környezetvédelmi illetéket is kell rá fizetni. Két perc volt az egész, adtak nyugtát és mehettem.

Ez ellen az illeték ellen sokan fellebbeztek, én is. Meg is jött a papír, hogy visszaadják a pénzt, de meg kellett várni az Európai Unió határozatát, hogy törvényes-e vagy sem. Ezzel eltelt egy év... Visszakérni az illetéket a bíróságon lehet, de ahhoz négy papírt kell letenni: kérést és két nyugta (az autóvásárlási és a környezetvédelmi), valamint a kocsi iratainak másolatát. Pár hónap múlva megszületett a bírósági határozat arról, hogy vissza­kapom a környezetvédelmi illetéket – a döntés ellen azonban az adóhatóság fellebbezett, az ügy a brassói táblabíróságra került, ahol még egyszer be kellett nyújtanom ugyanazt a négy papírt, és még ügyvédi illetéket is fizetnem kellett... Újabb két hónap múlva kijött a végleges bírósági határozat, megyek vele a fináncokhoz. Mind a két határozaton eredeti pecsét, iktatószám, aláírás volt, ahogy kell, ajánlott levélben küldték őket, de az adóhatóságnál azt mondták, el kell vinnem őket a törvényszékre, hogy még egy pecsétet ráüssenek, a hitelesítés végett. Oda is elmentem: visszaküldtek a fináncokhoz egy tízlejes illeték kifizetéséért, és természetesen kérést is be kellett nyújtanom. Aztán mehettem megint az adóhivatalba a kétszer lepecsételt két törvényszéki határozattal, újabb kéréssel, az autós papírok másolatával – mindez a járkálás két teljes szabadnapomba került –, leadtam végre az iratcsomót, és akkor közölték, hogy rendben van, majd a következő öt évben részletekben megkapom a pénzt. 3400 lej volt a környezetvédelmi illeték, és 800 lej az ügyvédi honorárium, amit szintén visszatérítenek nekem 60 hónap alatt, kicsidenként. Szóval, amit az állam két perc alatt, egy tenyérnyi papír ellenében elvett, azt két törvényszéki eljárás és vagy húsz pecsétes irat ide-oda sétáltatása után öt évig tart visszaadni! (demeter)