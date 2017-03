A program kiemelt célja, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez óvodás és kisiskolás korban.

A Vackor csoport egy olyan nevelési projektre vállalkozott, amelynek címe Énekelj a boldogságért. Videóklipet is készítettünk Bagdi Bella Ma rám talál a boldogság című dalára. Kitaláltunk egy óvodásoknak megfelelő koreográfiát, és mivel a boldogságot minél több emberhez el akartuk juttatni a városban, a forgatásokhoz változatos helyszíneket választottunk: helyi vállalatokat látogattunk meg (Covalact, Diószegi Pékség, Choco-Pack csokoládégyár, Bertis élelmiszerüzlet, Sugás Áruház), de táncoltunk a város központjában és különböző iskoláiban, még az egyetemen is. Mindennek az üzenete az öröm és a boldogság átadása volt.

A programban óvodánk közép- és nagycsoportosain kívül a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen-líceum elemi osztályos diákjai, a szülők és a cégek munkatársai is részt vettek. Így már szinte mozgalommá nőtte ki magát, hiszen egy-egy forgatáson több százan is összegyűltek a gyermekek és hozzátartozók. A filmet Fekete Attila készítette el, megtekinthető a világhálón a YouTube csatornán. A tánc, az ének, a játék, a móka, a készülődés, az utazás, a forgatások fáradságos munka, de egyben nagy élmény volt gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt.



Szép Kinga óvónő