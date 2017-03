Rendszeresen olvastam az otthoni híreket és a helyi sajtót is, így értesültem a fórumokból, hogy a Lisszaboni Magyar Nagykövetség is rendezvényt szervez az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére. A meghívás így hangzik:

„Az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezvén szeretettel várunk mindenkit, portugál családtagokkal együtt március 18-án, szombaton 11 és 14 óra között tartandó kerti ünnepségünkre. A gyerekeket kézműves-foglalkozással, kerti játékokkal, kürtőskaláccsal, minden korosztályt táncházzal és gulyáslevessel, a felnőtteket magyar borral várjuk. A gulyáslevest 12.30-kor szolgáljuk fel.”

Izgatottan indultam a megadott helyszínre. Metróval a közlekedés Lisszabonban nagyon kényelmes és gyors, a dombok közt rejtőző keskeny utcákban viszont nehéz eligazodni – de sebaj, segít a mobilalkalmazás, és könnyedén elvezet a helyszínre. Mintegy 50 személy volt ott, akiket ünnepélyes környezetben Breuer Klára nagykövet fogadott. Jó érzéssel tapasztaltam, hogy Európa nyugati végén sok kisgyerek szépen beszéli a magyar nyelvet, jelen voltak azonban olyan, harmadik-ötödik generációs magyarok is, akik már elfeledték a nyelvünket, de magyarságukat felvállalva tevékenykednek a közösség erősítésében és megtartásában, kulturális és gazdasági programok rendezésében segítik a nagykövetség munkáját. Igazán szép és példaértékű ez!

A nagykövet asszony elmondta: a rendezvényeknek az a szerepe, hogy az itteni fiatalok és nagy számban jelen lévő gyermekek megtanulják a magyar nyelvet, egymást megismerjék és a magyar kultúra értékeit elsajátítsák. Méltatta továbbá a forradalom vívmányait, beszélt a kiegyezés utáni Magyarország fejlődéséről. Az ünnepség következő szónoka, a Liszaboni Magyar Kulturális Egyesület elnöke ismertette a következő időszakra tervezett programokat: többek közt operettgála, Balkán Fanatik-koncert, gulyásfesztivál és tudományos konferencia is lesz, utóbbira személyes meghívást is kaptam. A nagykövet asszony aztán felkérte a résztvevőket, hogy közösen énekeljük el a Kossuth Lajos azt üzente kezdetű népdalt, amelyet egy, az Erasmus program jóvoltából Lisszabonban tanuló, kedves egyetemista lány kísért zongorán.

Megható és közösségépítő egy ilyen rendezvény. Igazán jó volt magyarokkal beszélni, jó volt a portugál-magyar közösséggel ünnepelni. Igazi szép élményekkel távoztam, csak így tovább, sok sikert kívánok a portugáliai magyaroknak!



Dr. Bartha Sándor