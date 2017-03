Előző írásunk

Aktuális, a magyar közösségre is hatással lévő kihívásokról tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt tegnap Budapesten Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az RMDSZ közleménye szerint Kelemen Hunor tájékoztatta a Fidesz elnökét a marosvásárhelyi római katolikus iskola helyzetéről, és megtárgyalták, hogy Magyarország milyen segítséget tud nyújtani az ügy megnyugtató rendezéséhez. A két pártelnök megbeszélésén szó volt a magyar–román kétoldalú kapcsolatok normalizálásának lehetőségeiről is, továbbá hangsúlyt kapott az az Erdélyt is érintő gazdaság-élénkítő program, amely 2017-től a Vajdaság és Kárpátalja után Romániában is elindul.