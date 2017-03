Az oroszbarát, Chişinău és Moszkva közeledését szorgalmazó Igor Dodon elnökre utalva Filip leszögezte: az ország alkotmánya a parlamentnek és a kormánynak biztosítja a legnagyobb hatalmat, így Moldova és Románia kapcsolatai a jövőben csak erősödni fognak, „akkor is, ha egyeseknek ez nem tetszik”. Filip leszögezte: kormány tartja magát a NATO-val kötött megállapodáshoz, annak ellenére is, hogy Dodonnak sikerült megakadályoznia Moldova részvételét a Romániában rendezett NATO-hadgyakorlaton.

A moldovai és a román kormány Karácsonkőn tartott együttes ülése után a két politikus egybehangzóan állította: Moldova polgárainak csak az Európai Unióhoz való közeledés hozhatja el a remélt jólétet és stabilitást. Grindeanu megerősítette: Románia továbbra is támogatja Moldovát ezen az úton, Bukarest azonban eltökéltséget és következetességet vár Chişinăutól, és a reformok gyorsítását szeretné. „Moldovai jelenlétünk új szakaszába akarunk lépni: a román befektetők jelenlétének erősítését szeretnénk, részt akarunk venni a következő időszak esetleges moldovai privatizációs eljárásaiban, betartva minden átláthatósági szabályt” – jelentette ki Grindeanu.