EZT SEM SIETI EL. A parlament két házának plénuma tudomásul vette végre a Külföldi Hírszező Szolgálat (KHSZ) volt igazgatója, Mihai-Răzvan Ungureanu hét hónappal ezelőtti lemondását, és megüresedettnek nyilvánította a tisztséget. Klaus Iohannis államfő elmondta, a parlamenti többséget alkotó alakulatokkal való egyeztetést követően tesz majd javaslatot a KHSZ új vezetőjének személyére vonatkozóan. „Igen, a megfelelő pillanatban majd javaslatot teszek arra vonatkozóan, hogy ki töltse ezt be. (...) Nem sietek” – nyilatkozta az elnök. Hozzátette, egyelőre korainak tartja arról beszélni, hogy kit jelöl a tisztségre, de elmondta azt is, hogy elégedett a KHSZ igazgatását ideiglenesen ellátó Silviu Predoiu tevékenységével. (Agerpres)

HÚST, TEJET KÜLFÖLDRŐL. A valamikor mezőgazdaságáról híres Romániában tavaly 6,51 milliárd euróra nőtt a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek behozatala, ami csaknem 12 százalékos gyorsulást jelent az előző évhez mérten, és történelmi csúcsnak számít. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint az agrárexport értéke 5,95 milliárd euró volt, ami 3,8 százalékos bővülés 2015-höz mérten, így az agrár-külkereskedelmi mérleg hiánya elérte az 557,4 millió eurót. A deficit hatszor magasabb volt a 2015-ös évben jegyzett 89,2 millió euróhoz képest. Románia tavaly főleg búzát exportált – 7 millió tonna mennyiségben és 1,14 milliárd euró értékben, ami kétszer több 2015-höz mérten. Ugyanakkor 2,156 millió tonna búzát importált is 330,9 millió euró értékben, aminek nagy részét exportálta. Ez utóbbi jelentős része Magyarországról és Bulgáriából származott. A román agrárimportban a sertéshús áll az első helyen, amelyből 197 ezer tonnát hoztak be 343,6 millió euró értékben. De 26 százalékkal nőtt a tejimport is. (MTI)

AMIKOR JÓ A LISTA VÉGÉN LENNI. Gigel Lazăr, a nemzetközi drogellenes központ elnöke szerint legfeljebb tíz olyan bukaresti líceum van, ahol nem fogyasztanak kábítószert. Azt mondta: az utóbbi években megduplázódott a drogot fogyasztó, 16 évesnél fiatalabb gyerekek száma, arányuk elérte a 10 százalékot, a 2010-ben regisztrált 5 százalékhoz képest. Kijelentésére reagálva a Drogellenes Ügynökség közölte, kimutatásaik szerint az uniós átlagnál kevesebb 16 évesnél fiatalabb használt tudatmódosító szereket, és Románia a 24. helyet foglalja el Európában a kábítószer-fogyasztás elterjedtségét illetően. (Agerpres)

A BÖRTÖN NEM AKADÁLY. Azzal gyanúsítanak egy gyilkosság miatt elítélt rabot, hogy három személyt vert át az úgynevezett balesetmódszerrel. A 22 év szabadságvesztésre ítélt férfi a bukaresti börtönből hívott fel telefonon egy székelyudvarhelyi személyt, és közlekedési rendőrnek adva ki magát azt állította, hogy a férfi lánya közlekedési balesetet okozott, majd rávette, hogy utaljon át neki 2500 lejt. Ugyanezt a módszert alkalmazta két szintén székelyudvarhelyi nővel, akiktől 5000, illetve 600 lejt sikerült kicsalnia. Most csalás miatt is eljárást indítottak ellene. (Agerpres)