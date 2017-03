Masood a délkelet-angliai Kentben született, az utóbbi időben a közép-angliai West Midlands országrészben élt, és több más, hamis személyazonosságot is használt. A West Midlands térségben található Birmingham, a második legnagyobb népességű brit város is, ahol a rendőrség tegnap hajnalban nagyszabású rajtaütéseket hajtott végre, házkutatásokkal és őrizetbe vételekkel. Londonban is voltak hasonló rendőrségi akciók, és tegnap délutánig a két városban nyolc személyt vettek őrizetbe.

A Scotland Yard közleménye nem említi, hogy Masood Birminghamben élt volna, de a birminghami nyom már a merénylet után nem sokkal felmerült. A Westminster hídon végrehajtott gázolásos merénylethez ugyanis az elkövető olyan járművet használt, amelyet – legalábbis rendszámából következtethetően – Birminghamben bérelhetett. A Scotland Yard szerint Masood az elmúlt évtizedekben erőszakos bűncselekmények, köztük súlyos testi sértés, támadófegyverek birtoklása és a közrend elleni kihágások miatt többször állt bíróság előtt, de terrorizmus vádjával soha nem vonták felelősségre. Masoodot a tegnapi rendőrségi tájékoztatás szerint először 1983-ban, utoljára 2003-ban ítélték el. A Scotland Yard hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Masood ellen az utóbbi időben nem folyt vizsgálat, és nem volt olyan előzetes hírszerzési értesülés sem róla, amely terrortámadás végrehajtásának szándékára utalt volna.

Erre Theresa May brit miniszterelnök is külön felhívta a figyelmet tegnapi alsóházi nyilatkozatában. May, aki – még Masood személyazonosságának ismertetése előtt – a parlamenti képviselőket tájékoztatta a merényletről és a vizsgálat eddigi eredményeiről, elmondta: a támadás elkövetője ellen néhány éve a brit elhárítás (MI5) egy ízben vizsgálatot folytatott szélsőséges erőszakra hajlamosító nézetei miatt. „Ez azonban múltbeli ügy, a merénylő az utóbbi időszakban nem került a hírszerzés látókörébe, perifériára szorult figura volt, és nem voltak előzetes hírszerzési értesülések arról, hogy mire készül” – tette hozzá a kormányfő. Ismertette: a Scotland Yard feltételezése az, hogy a merénylőt iszlamista ideológia vezérelte tettében. A miniszterelnök szerint az iszlamista terrorizmus fenyegetése nagyon is valós, és elővigyázatossági intézkedésként az egész országban megemelik a járőröző rendőrök – köztük a fegyveres osztagok – létszámát. Theresa May elmondta azt is, hogy a rendőrség, valamint a biztonsági és a hírszerző szolgálatok 2013 júniusa óta tizenhárom különböző terrortámadási tervet hiúsítottak meg Nagy-Britanniában.

A szerda délutáni támadásban a jelenlegi adatok szerint négyen vesztették életüket, köztük egy rendőr, akit Masood a parlament épületénél megkéselt, és maga a támadó, akit a parlamentet őrző rendőri egység agyonlőtt. A terrorcselekményben negyvenen megsérültek, többségük akkor, amikor Masood járművével nagy sebességgel, több mint 250 méter hosszan végiggázolt a Westminster híd zsúfolt járdáján. A merénylő ezután próbált gyalogosan bejutni a parlament épületébe, megkéselve a bejáratot őrző egyik rendőrt, a 48 éves Keith Palmert, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A merénylet két civil halálos áldozata egy kétgyermekes, 43 esztendős brit nő, Aysha Frade, illetve egy amerikai turista, Kurt Cochran, aki 25. házassági évfordulóját ünnepelte Londonban. Cochran felesége súlyosan megsérült a támadásban.