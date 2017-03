Előző írásunk

Lemondatta tisztségéből Balogh Oszkárt, a kárpátaljai Csap alpolgármesterét az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), miután bebizonyosodott, hogy magyar állampolgársága is van – adták hírül kárpátaljai hírportálok. A tisztségviselőt azt követően idézték be az SZBU helyi hivatalába, hogy az egyik közösségi videómegosztón valaki lesből készült felvételt tett közzé, amelyen jól látszik, amint Magyarországra történő belépésekor, a záhonyi közúti átkelőhelyen Balogh Oszkár nem kék fedelű ukrán útlevelet, hanem piros borítójút nyújt át a határőrnek, aki az európai uniós állampolgárok esetében alkalmazott módszer szerint vizsgálja az autóját. Az SZBU nevében közölték a köztisztviselővel, hogy vagy önként lemond a tisztségéről, vagy jogi eljárást indítanak vele szemben. Balogh Oszkár benyújtotta felmondását. Kárpátalján a mostani a második eset, hogy magyar nemzetiségű köztisztviselőt szólítanak fel lemondásra magyar állampolgársága miatt. Tavaly Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója kötelezte a Beregszászi járás közoktatási osztályának akkori vezetőjét három napon belüli lemondásra, mert róla is kiderült, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik.