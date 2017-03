Az előző években még 2,5–3 millió eurót hozzá tudtak tenni kormánytámogatásokból vagy európai uniós pályázatokból, 2008 óta most először fordul elő, hogy csak saját bevételekre támaszkodva indítja az évet a megyeszékhely – remélik azonban, hogy év közben változik a helyzet, a kormány is ad kisebb-nagyobb összegeket a megkezdett építkezésekre, és az uniós pályázatok is beindulhatnak még. A polgármester a héten tárgyalt Bukarestben Sevil Shhaideh kormányfőhelyettessel, és ígéretet kapott arra, hogy a kisstadionra a meglévő 450 ezer lej mellé még 500 ezer lejt utal ki rövid távon, év végéig pedig további egymillió lejt. A városi költségvetésben jelenleg 650 ezer lej szerepel ennél a tételnél, de ehhez még hozzátesznek, ha a beruházás egy részéért felelős oktatási minisztérium is odaáll, ahogy kell. Ha idén és jövőben is bejön mindez a pénz, akkor be is tudnák fejezni az építkezést – véli Antal Árpád, aki azt szeretné, ha a létesítmény legalább egy része már idén használható állapotba kerülne.

Külön programba tartozik az iskolák felújítása: a Mikes Kelemen Líceumra már van szerződés, a Székely Mikó Kollégium és a Mihai Viteazul Líceum jövő évre marad. Idén még a Kós Károly iskola átalakítását kívánják elindítani.

Utcafelújításokra idén kevés remény van. Jelenleg négy helyen – a Kós Károly, a Gyöngyvirág, a Testvériség és a Váradi József utcában – dolgoznak, és a katolikus temetőhöz vezető Kertész utcát szeretnék még megkezdeni. A költségvetésben 23 utca felújításának előkészítésére (megvalósíthatósági tanulmányokra, tervekre stb.) különítettek el néhány ezer lejeket, a kivitelezésre a kormánytól és az Európai Uniótól, pályázatokon kívánnak pénzt lehívni. Antal Árpád elmondta: évente 6–8 utcánál többet nem akarnak feltúrni, egyrészt azért, hogy ne legyen túl nagy felfordulás a városban, másrészt, mert az önkormányzatnak nincs elég szakembere, hogy egyszerre húsz utca munkálatait kellőképpen felügyelje.