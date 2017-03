A költségvetés összeállításakor először arra különítettek el pénzt, amire mindenképp kell jutnia: a tanács működésére, az iskolák kiadásának fedezésére, közvilágításra, a fogyatékosak gondozóinak illetményére, az intézményesített keretek között nevelkedő gyermekek költségeire és a baróti kórház támogatására.

Beruházásra 2,1 millió lejt fordítanak. Idén elvégzik az utcák telekkönyvezését. Erre azért van mihamarabb szükség, mert egy esetleges pályázás esetén nem elég, ha a dokumentumban a közvagyonlistát mellékelik, bizonyítaniuk kell, hogy a tulajdonukat képezi. Jelentősebb összeget költenek majd az erdőfülei és az olaszteleki ravatalozó építésére, de az is meglehet, a bardocinak vagy a székelyszáldobosinak is nekikezdenek. A község teljes területén kicserélik a közvilágítás régi égőit, amelyeket LED-esekkel váltanak fel. A székelyszáldobosi iskola Jancsó-épületének tetőzetét javítani kell, hogy a vízbeszivárgás többé ne okozzon gondot. Erdőfülében a Sárpatakon átívelő hídon szükséges karbantartási munkát végezniük, s oda kell figyelniük az I–IV. osztályos iskola rendbetételére is; Olaszteleken a művelődési ház hátsó részén lesz javítanivaló. Az orvosi rendelőnek is helyet adó épületben felújítanak egy háromszoba-összkomfortos lakrészt. Hogy szolgálati lakás lesz-e, vagy valamilyen más módon hasznosítják, még nem tudni, de Balázsi Dénes szerint jelenlegi állapotában nem hagyható, feltétlenül modernizálni kell. Sport- és művelődési egyesületeknek, valamint egyházaknak idén is pályázatot írnak ki. A pénzből mindenkinek jut egy-egy kicsi: a nyert összeggel nagy hiányosságokat nem lehet pótolni, de egy-egy tervet, apróbb célt meg lehet majd valósítani általa – mondotta a polgármester.

Az önkormányzat számára a legnagyobb feladat az lesz, hogy a székelyszáldobosiak számára is biztosítsa a jó úton való közlekedést. Ehhez tavaly már közel voltak, de a közbeszerzési szabályok megváltozása miatt fel kellett bontaniuk a szerződésüket a konzultánssal és a tervezővel, s kifutottak a határidőből. A bardociak esete nem egyedi: a megyében hasonló cipőben jár Dálnok, Csernáton és Hargita megyéből több település is. Nemrég közösen mentek Bukarestbe, ahol Tánczos Barna szenátorral közösen keresték fel a minisztériumot. Ott azonkívül, hogy igazat adtak nekik, s elismerték, önhibájukon kívül nem sikerült a közbeszerzést végigvinniük, segítségben nem, csak halk ígéretben részesültek. Balázsi Dénes azt szeretné, hogy ne csak az út legyen leaszfaltozva – azt akár a ravatalozók építésének esztendővel való eltolásával saját költségvetésből is megoldhatnák –, hanem a sáncrendszert is építsék ki. Ez a feltétele annak, hogy a környező domboldalról bezúduló esővíz ne mossa el egy-két év alatt a frissen leterítendő aszfaltot. „Az aszfaltozáshoz szükséges egymillió lejt elő tudnánk teremteni, de ha valóban minőségi munkát szeretnénk végezni, az út környékét is rendeznünk kell, ahhoz már euróból kellene egymillió. Ennek a pénznek a megszerzését tartom idei fő feladatomnak. Azt szeretném, ha nemcsak Erdőfülében, Bardocon és Olaszteleken, de Székelyszáldoboson is jó úton járhatnának az emberek” – nyilatkozta a polgármester.