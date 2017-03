A fák visszavágásának kérdése már tavaly tavasszal felmerült. A közeli tömbházak lakói is kérték, tegyék rendbe a közterületet, távolítsák el a fák kiszáradt részeit – elevenítette fel a községgazda. A polgármesteri hivatalhoz faxon érkezett egy ajánlat, amely szerint a parkban lévő fákat darabonként 300 lejért vágták volna vissza. Az ár nagynak tűnt, így az országos elektronikus rendszeren (SEAP) keresztül versenytárgyalást hirdettek meg. A legjobb ajánlatot a Dâmbovița megyei Info Adriano nevű cég tette, 94 lejért vállalva egy-egy fa „kozmetikázását”, így velük kötöttek szerződést. Két-három év múlva újból kialakul a fák koronája, de a park növényzete szellősebb lesz, az aljnövényzet is fényhez jut, rendezettebb, szebb lesz Nagyborosnyó központja – összegzett Ilie Nicolae, hozzátéve: tudomása szerint a parkbeli fák telepítése óta – ami 50–60 évvel ezelőttre tehető – senki nem foglalkozott a karbantartásukkal, ezért vadulhatott el a park fás növényzete.

A helyszínen más munkálatok is folynak. Tegnap délelőtt Kanyó Antal alpolgármester vezetésével népes csoport dolgozott a park kisebb felének bekerítésén. Betontégla alapra szerelt fémkerítés zárja majd a teret – az elemeket már tavaly megvásárolták –, középre díszes megvilágítást szereltek, következik a virágágyások kialakítása, beültetése. A munka nem kerül pénzbe, a szociális segélyezettek végzik kötelező közmunkájuk idejében. Következő lépésként a fák törzsét fehérre meszelik, hasonlóképpen tesznek a Nagyborosnyó községhez tartozó falvak közintézményei körüli zöldövezetekben is. Ilie Nicolae azt is elmondta, igyekezett, hogy a március 15-ei ünnepségre rendben legyen a parkbeli emlékmű környéke, és méltón lehessen emlékezni a hősökre. Ő maga az alpolgármesterrel együtt helyezett el koszorút, úgy érezte, ez kötelessége, hiszen az őt megválasztó polgárok nagy része magyar – részletezte.

További tervek is vannak, a Progresszió Akciócsoport által meghirdetett pályázaton igényelnek finanszírozást a teljes körű felújításra. Sétányokat építenek ki, ahol szükséges, térkővel burkolnak, megvilágítást telepítenek, szökőkutat is létesítenek. A park sarkában lévő kis sportpálya helyére parkolót építenek a tömbházlakók, illetve az iskolai alkalmazottak részére.