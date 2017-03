Antal Árpád elmondta: egyszer már megkapta a város a Szabó Kati Sportcsarnokot a mellette levő pályákkal, akkor azonban az alkotmánybíróság az egész törvénycsomagot alkotmányellenesnek ítélte, ezért most kormányrendelettel kellene rendezni a kérdést. Az elöljáró szerint a helybeliek által épített sportbázis tulajdonjoga a helyi közösséget illeti meg, és az önkormányzat jobb gazdája is lenne a most eléggé elhanyagolt ingatlannak az államnál. Jó lenne az atlétikai pályát kivilágítani és a stadion infrastruktúráját korszerűsíteni, de azt is el tudják fogadni, ha nem egyszerre, hanem fokozatosan jutnak az egyes részek birtokába – jelentette ki. A minimum a focipálya, ezt mindenképp szeretnék már idén megkapni, mert szépen fejlődik a focicsapat, szüksége van rá.