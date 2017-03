A megbízatás bizonyos időszakra szólhat, a kinevezés meghatározatlan időre. Marius-Daniel Ivașcu 1979. szeptember 11-én született az Argeş megyei Piteşti-en. 2002-ban végezte el az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémiát, attól kezdve különböző tisztségeket töltött be a Brassó megyei rendőrségen. 2015 októberétől a Kovászna megyei rendőrség munkatársa, előbb a közlekedésrendészet vezetője, tavaly április közepétől megbízott parancsnokhelyettes, idén február 1-jétől kinevezett rendőrfőkapitány. Lapunk érdeklődésére elmondta, ismeri a megyei helyzetet, hisz a közelben, Brassóban szolgált közel tizenöt éven át, és többször közös akciókat is szerveztek az itteni kollégákkal. Úgy értékeli, országos viszonylatban Háromszéken alacsony a bűnözés, azt szeretné, ha még jobban visszaszorulna. A megye lakosságának 80 százaléka falusi környezetben él, ebbe beleérti a városszéli kertes településrészeket is. Ebből adódóan a fő bűnözési mutató a bántalmazás kategóriájába esik. (sz.)