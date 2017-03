A román rendőrség napja alkalmából tegnap az intézmény ideiglenes székhelyén, a csendőrség udvarán tartott nyitott kapuk rendezvényen mintegy háromszáz elemi és általános iskolás tanuló vett részt. Megtekinthették és kézbe is vehették a rendőrség különböző használati eszközeit, műszereit. A rendőrök kutyás bemutatót tartottak. Párhuzamosan a Salvatore Egyesület munkatársai elsősegélynyújtásra tanították az érdeklődőket. A gyerekek a legjobban a kocsikáztatást kedvelték, tömegesen rohamozták meg a rendőrségi furgont, annyian préselődtek be, hogy az ajtót még be lehessen csukni, majd az autó szirénázva tett egy kört a csendőrség parancsnoksági épülete körül, aztán újabb és újabb utasok zsúfolódtak be a villogó-vijjogó gépkocsiba. (sz.)