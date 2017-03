Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa,

DOMOKOS ANDRÁS

életének 65. évében hosszas szenvedés után lelkét visszaadta Teremtőjének.

Földi maradványait 2017. március 26-án, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

4298177

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, a szilágyfőkeresztúri születésű sepsiszentgyörgyi

DULL TERÉZ

szíve életének 69. évében hirtelen megszűnt dobogni.

Temetése 2017. március 27-én, hétfőn 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

4298182



Részvétnyilvánítás

Mély megdöbbenésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt szomszédunk és lakótársunk, JANCSÓ MARGIT váratlan és tragikus elhunyta alkalmából.

A Bem József utca E lépcsőházának lakói

4298181



Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk azoknak, akik LÁSZLÓ KÁROLYNÉ PÉTER ILDIKÓ hosszan tartó, súlyos betegsége idején együtt érző szeretettel gyakorolták hívatásukat. A mindig készenlétben álló és nyugalmat árasztó családi orvosunknak, dr. Péter Lászlónak és asszisztensnőjének, a beteg megpróbáltatásainak enyhülését következetes kitartással szolgáló dr. Sipos Andrásnak és asszisztensnőjének, a két ízben is riasztott és azonnal érkező beavatkozó és szállító mentősöknek. Hálás szeretettel gondolunk a Fogolyán Kristóf Kórház kardiológiai osztályának gyógyító közösségére, amely megajándékozta a családot néhány napos meghosszabbított élettel. A meghosszabbított élet lehetőség volt arra, hogy a család együtt imádkozhatott a beteg ágya mellett, a szemerjai református egyházközség fiatal lelkészével, Tusa Róberttel, aki a végső búcsú szertartását is vállalva tette elviselhetővé a család veszteségét. Köszönet mindenkinek az érte mondott imákért és szomszédainknak, akik ismét bizonyították igaz emberségüket. Reméljük, köszönetünk eljut Kanadáig barátnőjéhez, dr. Keresztes Irmához és Szamosközi László református lelkészhez és családjához, akik naponta imádkoztak érte.

A Száfta Nagy Attila vezette munkacsoport gyors és civilizált szolgálata példamutató volt.

A Háromszékhez küldött részvétüzenetek, a búcsú órájában a virágok, baráti kézfogások és lélekerősítő szavak a hátramaradottak számára erőforrást jelentenek.

Tisztelettel köszönöm Szabó Lajos kanonok úrnak, hogy lehetővé tette, hogy eleget tegyek feleségem kívánságának, hogy végső nyughelye egyik őse sírjában legyen, a központi katolikus temetőben. A gondviselő Isten áldja meg valamennyiük életét és az emberekért végzett példaadó szolgálatukat.

László Károly

18947



Megemlékezés

Múlnak a hónapok, telnek az évek, de mi soha nem feledünk téged. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi LÁSZLÓ MIHÁLYRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Testvérei, Mariska, Etelka és családjuk, valamint élettársa, Bözsike

4298180

Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai SZIGETI LÁSZLÓRA halálának nyolcadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és lánya

4297734

Bennünk él az arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hetek, hónapok, évek, szeretetünk megmarad, nem feledünk titeket. Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi DÉNES ANTALRA halálának első és feleségére, DÉNES ANNÁRA halálának 35. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Gyermekeik

4298126

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, amíg e földön élünk, nem fogunk feledni. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

KOMSA ELENÁRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4298152

Emléküket örökre szívünkbe zárva, szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a gidófalvi FAZAKAS IRMA ELLÁRA halálának második évfordulóján és FAZAKAS JÁNOSRA halálának 32. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Két fiuk és azok családja

4298171

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk id. KURTA ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján.

Szerető családja

4298176

„Emlékezzetek rám, ki köztetek éltem, s kit ti is nagyon szerettetek egykor. Addig vagy boldog az életben, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. Szerettem volna még tovább élni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Isten hívott, mert szeretett. Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de a betegséged mindent összetépett. Ha síromhoz jártok, tudom, sok virágot hoztok, ezért biztos vagyok abban, hogy nagyon hiányzom. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek, én az égből gondolok és vigyázok rátok.” Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, tatikára, testvérre, apósra, id. SONKA IMRÉRE halálának 10. évfordulóján. Amíg én itt, a földön élek, emléked él, és élni is fog, amíg az én szívem a földön dobog. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Özvegye, két gyermeke, négy drága unokája, menye

4298132