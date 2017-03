Számba vettek engem is: feleségemmel, anyámmal s nyolc gyermekemmel együtt. Antal János telepes gazdának írtak be a nagy könyvbe, s mostantól fogva ez lesz a család neve, nagyapámnak, Antalnak neve után, ki elsőként érkezett ide Madéfalváról menekedve. Negyven éve annak, hogy feleségestől-gyermekestől megérkezett egy szekéren, s egy pár lóval s egy fejszével új életet kezdett.

Negyven esztendő telt el azóta. Negyven nehéz, ordasnak való esztendő, s oktalan állatnak való élet.

Aztán jöttek utána mások is, mert volt ahonnan, s amiért menekülni, s meghúzódtak itt a patakok fejébe, a gyepűszélen. Ha kell, Moldovába van féllábunk, s ha kell, Erdélybe. Csak föld nincs a lábunk alatt, s ha van is, hát csupán annyi, amennyi földönfutáshoz elég. Úgy őrzik a kaszálókat s erdőket a csíki székelyek, mintha nem lennének atyánkfiai, s nem ugyanabból a vérből lennénk mindannyian.

Pedig az én nagyapám is ugyanazon szabadságért válott földönfutó csángóvá, s van olyan jussom nekem is, mint akármelyik magyarnak a hegyen túl. Mert ükapám tatárok fogságából jött vissza ősei örökébe, s vérét hullatta lófő székelyként minden ősöm, amióta a világ világ –, hiába hogy nincsen róla kutyabőrös pecsét.

Most, negyven év számkivetés után azt mondják, újból befogad az ország, ha magunk is úgy akarjuk. S ki marad az ország kenyerén, azt nemcsak számba, de emberszámba is veszik, s azt ígérték, földet mérnek ki hitelbe, s erdőirtási jogot engednek, mert kell a telepes nép ide a szorosba.

Bár úgy lenne: mert erősen fáj már az otthontalanság s a számkivetés. Meguntuk s beléfáradtunk a bujkálásba. Jobb jövendő, kicsit jobb élet kéne a gyermekségnek, s közülük legalább egyet, ha az Isten megsegít, taníttatnom is kéne. Nem nagy kívánság ez, s nem is kell sok ehhez: csak egy talplatnyi föld, ahol megvethetem lábamat, s amit enyémnek mondhatok. Egy darab erdő, egy falásnyi legelő: a többi aztán a magam s a Gondviselő Isten dolga.

Házat s hazát foglalok magam is újra: ki tudja hányadszor nemzetségemből, s ki tudja hányadik földön? Nagyapám, ki Csíkbánkfalván lófő nemes volt a menekülés előtt, gyakran felemlegette, hogy régi nemzetből származunk, Halom nembélieknek György ágából.

Nem sokat mond ez itt most errefelé.

Túl a szoroson, Áldomásmezeje után már az oláhok földje következik. Könnyű az átjárás a határon, mert minden ösvényt, ha akarnának se tudnának őrizni a határőrök. Viszik-hozzák a sót, a dohányt, a marhát s a juhokat kétfelé a határon: csurran-cseppen valami ebből is, noha fejével játszik, kit csempészeten érnek. De élni kell, s magam is megjártam egyszer-kétszer az utat, be Moldova szívébe, s el egészen a Szeretig, mindenfelé, amerre még székelyek s csángók élnek. Vannak még elegen ott, ki oda menekedett, de olyan is, akik időtlen ideje ott élnek, s beszédük is másféle, mint a miénk, noha az is magyarul van. S él még a kunoknak is némely maradéka, akik szintén magyarul szólnak.

Szegény emberek ezek mind, s nagy reménysége egyiknek sincsen. Aki ide menekült a császár katonasága elől, egyik nyomorúságot a másikra cserélte: mert a bojárok puliszkája se jobb a kaszárnya kenyerénél, talán még kevesebb is jut belőle. S előbb-utóbb mind elvesznek, s eloláhosodnak: mert kiveszett belőlük a láng, s az egy katolikus hiten kívül semmi őket meg nem tartja.

Akkor már inkább itt, a két világ közén, ahol mégiscsak magyarul szól a szomszéd, ha mindjárt hetente találkozom is vele; s inkábbat pap nélkül, pogány módra haljak meg, mintsem hogy az igét más nyelven, s ne magyarul mondjam.

Ha mostanig kibírtuk, ezután is kibírjuk. Most, hogy számot vetettek velünk, tizenkilenc magányos, földönfutó székely-csángó háza népével, valamerre eldől a mi sorsunk. Megragadunk itt, az ösvény szélén, mint a bojtorján, s ide építünk jövendőt.

Nyolc gyermekem van, s ha valamelyiket el nem veszi az Isten, ezeknek maguknak is gyermekeik lesznek. Újabb negyven esztendő múlva fél falunyi ház lesz itt, a Tatros partján, s ahol a nép sokasodik, ott megélhetés is kerül, mert kirendeli azt a Gondviselés.

Valahol minden haza, s minden nemzet így kezdődik.

