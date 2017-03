vízre szálltak egy

szál deszkán.

Szerencsét akartak

próbálni,

deszkán hasalva

horgászni.

Billegett-büllögött

a deszka,

markolta, tartotta

Lajoska.

Pál meg a horgot

kezelte:

dobta, rántotta,

emelte.

Nem is lett volna

talán baj,

hogyha nem jön egy

falánk hal,

s mellette még egy

csapatnyi.

Táncolt a dugó,

ropogni

kezdett a bot, és

roppant is,

nyelte is már a

roppant víz.

Mindketten kaptak

utána,

nem volt gondjuk a

deszkára.

Erre várt csak a

csapat hal:

orral, uszonnyal,

farokkal

tovalopták a

szál deszkát,

s föl-fölugrálva

kacagták,

mint úszik partra

kifosztva

Pali s utána

Lajoska.