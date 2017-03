Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) indítványozására nemzetközi szakértők vizsgálták meg az európai kisebbségi nyelvű oktatás helyzetét. Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő – aki szakmai szempontból véleményezte a szóban forgó uniós tanulmány Romániára vonatkozó részét – nagyon fontosnak tartja, hogy egyáltalán elkészült egy ilyen tanulmány, hiszen hosszú évek óta igyekeznek a kisebbségi nyelvű oktatás problémájára irányítani az uniós döntéshozók figyelmét, de felhívta a CULT-szakbizottság figyelmét a tanulmányban szereplő téves következtetésekre, hibás megállapításokra, ugyanakkor a valós helyzet tényszerű ábrázolása érdekében kiegészítéseket küldött a dokumentumhoz. A tanulmány egyik bekezdése szerint a Romániában tanulmányaikat magyar nyelven végző diákok főként Magyarországon tudnak munkát vállalni, ennek oka pedig a tanulmány szerint a román nyelv alacsony szintű ismerete, ezzel azt sugallva, hogy több előnye lenne a magyarok számára a román nyelven való tanulásnak. „Jeleztük, hogy ez a következtetés egyáltalán nem helyes, hiszen a román nyelv megfelelő módon történő tanítása az oktatási rendszer feladata, a hiányosságok pedig abból fakadnak, hogy a románt anyanyelvként tanítják a magyar gyerekeknek, nem pedig környezeti vagy második nyelvként, ahogy a 2011/1-es oktatási törvény előírja” – magyarázta a képviselő. Sógor Csaba úgy véli: hibás, elnagyolt és veszélyes következtetés, hogy a magyarul tanulók csak Magyarországon vagy az Székelyföldön tudnak érvényesülni, „ez nevetséges leegyszerűsítés, amelyre rengeteg ellenpélda van, ez nem adhatja egyetlen, a témában megjelenő uniós dokumentum alapját sem”.

A tanulmány többek között tévesen írja le azt is, hogy mely egyetemeken tanulhatnak anyanyelvükön a magyar kisebbség tagjai, egyáltalán nem tesz említést a Babeş–Bolyai Tudományegyetemről, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemről, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről. Sógor Csaba pontosítást és kiegészítést kért. „Ez a három intézmény az 2011/1-es oktatási törvény értelmében multikulturális egyetemként van meghatározva. Ez többek között azt is jelenti, hogy kötelesek külön szervezeti egységben kezelni a magyar nyelvű oktatást. Azt kértük, foglalják bele, hogy a MOGYE-n ez a mai napig nem történt meg, vagyis nem tartják be a törvényt!” – fejti ki.

Sógor Csaba reményét fejezte ki azt illetően, hogy az Európai Parlamentnek lesznek további kezdeményezései ezen a téren, és sikerül a romániai magyar nyelvű oktatás kapcsán a gyakorlatban létező problémákra a valóságnak megfelelően rámutatni.